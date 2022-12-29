فيروس كورونا: اجتماع أوروبي لتنسيق الإجراءات بعد الارتفاع المهول لأعداد الإصابات في الصين

أمراض وأوبئة

مسافرون في مطار العاصمة الصينية بيكين، 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

يجتمع مسؤولون صحيون أوروبيون الخميس بهدف تبني "تدابير ممكنة لنهج منسق" بين الدول الأعضاء في الاتحاد بعد الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ويفترض أن تسعى المفوضية الأوروبية لمنع بعض دول التكتل من التحرك بمفردها عبر فرض قيود على حدودها من دون تشاور، كما حدث في بداية الجائحة في 2020.

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أعلنت المفوضية الأوروبية عن اجتماع الخميس لمناقشة تبني "تدابير ممكنة لنهج منسق" بين الدول الأعضاء في الاتحاد في مواجهة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وقالت متحدثة باسم المفوضية لوكالة الأنباء الفرنسية "في ضوء وضع الوباء في الصين"، ستعقد السلطة التنفيذية صباح الخميس اجتماعا للجنة تضم ممثلين عن وزارات الصحة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف المصدر أن هدف الاجتماع هو إجراء "مناقشة مع الدول الأعضاء والوكالات (الصحية) الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لتدابير ممكنة لنهج أوروبي منسق".

وبعد إنهاء سياسة "صفر كوفيد" فجأة في الصين خلال الشهر الجاري، سجل ارتفاع هائل في عدد الإصابات بكورونا فيها، ما يثير قلق عدد من الدول من إمكانية انتشار متحورات جديدة للفيروس انطلاقا من الدولة الآسيوية.

وقررت إيطاليا الأربعاء فرض اختبارات إجبارية على جميع المسافرين القادمين من الصين. وهو إجراء فرضته اليابان وتبنته الولايات المتحدة الأربعاء. فيما لا تزال دول أخرى في الاتحاد في حالة ترقب.

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"دراسة جميع الإجراءات"

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحكومة "اتخاذ تدابير مناسبة لحماية" مواطنيه الفرنسيين. وتؤكد الحكومة من جهتها أنها "تتابع تطور الوضع في الصين بدقة كبيرة".

وتقول باريس إنها "مستعدة لدراسة جميع الإجراءات المفيدة التي يمكن تنفيذها نتيجة لذلك، بالتعاون مع شركاء فرنسا الأوروبيين وضمن الإطار القانوني القائم اليوم".

ويفترض أن تسعى المفوضية الأوروبية لمنع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التحرك بمفردها عبر فرض قيود على حدودها من دون تشاور، كما حدث في بداية الجائحة في ربيع 2020.

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر وبناء على توصية من المفوضية، وافقت الدول الـ27 على رفع كل القيود المفروضة على دخول الاتحاد الأوروبي للمسافرين من دول ثالثة والعودة إلى حالة ما قبل الجائحة.

لكنها أبقت على إمكانية إعادة تطبيق تدابير تقييدية "بطريقة منسقة" إذا اقتضى الوضع الوبائي ذلك.

وقالت ناطقة باسم المفوضية إن "المتحور أوميكرون بي إف7 الغالبة في الصين موجودة في أوروبا ولم تسجل ارتفاعا كبيرا"، مؤكدة في الوقت نفسه "ما زلنا يقظين ومستعدين لاستخدام مكابح الطوارئ إذا لزم الأمر".

فرانس24/ أ ف ب

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