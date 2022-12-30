بوتين لن يهنئ الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمناسبة العام الجديد

© أ ف ب

الرئيس فلاديمير بوتين في المتحف الروسي في سان بطرسبورغ في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022.

قال الكرملين الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعايد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة العام الجديد. وذلك بسبب "الإجراءات غير الودية التي يتّخذونها بشكل مستمر".

إعلان اقرأ المزيد

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لاستقبال العام الجديد نهاية هذا الأسبوع، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل تهنئة إلى قادة الدول الصديقة للكرملين الجمعة، بما في ذلك تركيا وسوريا وفنزويلا والصين. لكنه سيمتنع عن ارسالها لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، أي الدول التي فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وفي حديث للصحافيين، أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "في الوقت الحالي ليس لدينا اتصالات معهم". مضيفا، "الرئيس لن يهنّئهم بالنظر إلى الإجراءات غير الودية التي يتّخذونها بشكل مستمر".

هذا، وكان بوتين قد أحدث صدمة في العالم عندما أرسل جنوده إلى أوكرانيا الموالية للغرب في 24 شباط/فبراي الماضي.

وبينما رفض حلفاء كييف الغربيون إرسال قوات إلى أوكرانيا، قرروا منح الدولة السوفياتية السابقة بالأسلحة، في عرض للدعم أدى إلى تلقي موسكو نكسات في ساحة المعركة.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك