روسيا تطلق مسيرات "انتحارية" إيرانية الصنع على عدة مدن أوكرانية بينها كييف

الحرب في أوكرانيا

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جندي أوكراني وسط دبابة في منطقة غير محددة شرق البلاد، 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

نفذت القوات الروسية الجمعة هجوما بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع على عدة مناطق أوكرانية بينها العاصمة، فيما أكدت كييف أنها تصدت لها. وتأتي هذه الضربات في وقت دخل فيه الغزو الروسي لأوكرانيا شهره العاشر مع استهداف موسكو منشآت الطاقة في البلاد، ما يحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء في برد الشتاء.

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قال الجيش الأوكراني الجمعة أنه صد خلال الليل هجوما روسيا بمسيّرات إيرانية الصنع على البلاد بما في ذلك على كييف.

وقال بيان للقوات الجوية الأوكرانية نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "ليل 29-30 كانون الأول/ديسمبر هاجم العدو أوكرانيا بمسيّرات انتحارية إيرانية الصنع".

وأوضح البيان أن 16 طائرة مسيّرة في المجمل أُطلقت من جنوب شرق البلاد نحو الشمال، دُمرت "جميعها" من جانب الدفاع الجوي الأوكراني.

كانت سلطات العاصمة الأوكرانية قد أصدرت عند الساعة 02,12 بالتوقيت المحلي (00,12 ت غ) تحذيرا جويا استمر أكثر من ساعتين بقليل.

في وقت لاحق، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن كييف تعرضت لهجوم بسبع طائرات مسيّرة، دُمرت اثنتان منها "مع اقترابهما" من العاصمة والخمس الأخريات فوق المدينة.

وأشار إلى عدم وقوع ضحايا لكن سقوط الحطام ألحق أضرارا بنوافذ مبنيَين في حي في جنوب غرب كييف.

وابل من الصواريخ الروسية

وأطلقت موسكو الخميس وابلا من الصواريخ الروسية على كافة أنحاء أوكرانيا. وأعلن وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي أن هذه الضربات أسفرت عن "ثلاثة قتلى وستة جرحى، بينهم طفل".

وبحسب الجيش الأوكراني، تم إسقاط 54 من أصل 69 صاروخا عابرا أطلقتها روسيا، إضافة إلى 11 طائرة مسيّرة من نوع "شاهد" إيرانية الصنع.

وتأتي هذه الضربات في وقت دخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره العاشر. وتستهدف الصواريخ الروسية بشكل خاص منشآت الطاقة في البلاد، ما يحرم ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي في خضمّ فصل الشتاء.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس بـ"انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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