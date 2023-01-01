ضربات مكثفة على كييف ومناطق عدة في أوكرانيا مع بداية العام الجديد

الحرب في أوكرانيا

ضربات روسية تستهدف مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف، 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

علت أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار في كييف ومناطق عدة في أوكرانيا مع انطلاق أول ساعتين من العام الجديد. وقالت السلطات في كييف ان الجيش تعرض إلى 23 هدفا "من الأهداف الجوية" التي أطلقتها روسيا مباشرة بعد رسالة ريلينسكي لشعبه بمناسبة العام الجديد. ولكن لم ترد انباء عن خسائر بشرية او وقوع أضرار.

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سمع دوي انفجارات في كييف وأماكن أخرى في أنحاء أوكرانيا، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد للتحذير من غارات جوية في أول ساعتين من بداية العام الجديد.

ومع إطلاق صفارات الإنذار صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال". وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا صاروخ دمرته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ألحقت أضرارا بسيارة في وسط العاصمة، ولكن لم ترد بصفة مبدئية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تدمير 23 هدفا "من الأهداف الجوية" التي أطلقتها روسيا، بحسب الإدارة العسكرية لمدينة كييف. وجاءت الهجمات بعد دقائق من الرسالة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشعبه بمناسبة العام الجديد والتي عبر فيها عن أمنياته بتحقيق النصر لبلاده في الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر دون أن تلوح في الأفق أي نهاية لها.

وأفاد شهود بأن دوي الانفجارات تواصل بعد ذلك، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار. كما وردت أنباء غير رسمية عن وقوع انفجارات في منطقة خيرسون الجنوبية ومنطقة جيتومير الشمالية.

وجاءت الهجمات في أعقاب إطلاق أكثر من 20 صاروخ كروز على أهداف في أنحاء أوكرانيا السبت فيما وصفه المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس بأنه "رعب ليلة رأس السنة". وقال مسؤولون في كييف على تطبيق المراسلة تيليغرام إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة. ولم يعرف على الفور إن كانت أي أهداف تعرضت للقصف.

فرانس24/ رويترز

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