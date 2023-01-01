كرواتيا تعتمد رسميا العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عملة لها

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أوراق نقدية للعملة الأوروبية الواحدة (اليورو) على علم للاتحاد الأوروبي في مدينة ليل الفرنسية في 22 آذار/مارس 2019

اعتمدت كرواتيا العملة الأوروبية الموحدة اليورو مع بداية سنة 2023 وانضمت إلى منطقة شنغن. وقد قامت بإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبيةمما سيمكن 400 مليون شخص الدخول بلا تأشيرات إلى كوراتيا. وهذه الخطوة فسرها الخبراء بأنها ستكون داعمة لاقتصاد البلاد في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في كل أنحاء العالم.

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مع دخول العام الجديد، تغلت كرواتيا عن عملتها الكونا واعتمدت رسميا العملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن. وكرواتيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان أصبحت الدولة العشرين في منطقة اليورو.

كما انضمت البلاد إلى منطقة شنغن التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بلا تأشيرات بين دولها التي ارتفع عددها بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.

يشهد العالم ارتفاعا في التضخم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود، لذلك يرى الخبراء أن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم

غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

بينما دافع المسؤولون عن قراري الانضمام لمنطقتي اليورو وشنغن، وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش الأربعاء إن القرارين "هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقا في الاتحاد الأوروبي".

استقرار وأمن

انضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابق البالغ عدد سكانها 3,9 ملايين نسمة والتي خاضت حرب استقلال في التسعينات، للاتحاد الأوروبي في 2013. واليورو مستخدم حاليا بشكل واسع في كرواتيا.

وقرابة 80 بالمئة من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريون الرئيسيون لزغرب لمنطقة اليورو.

وكثيرا ما خمن الكرواتيون ممتلكاتهم الأكثر قيمة مثل السيارات والشقق السكنية بعملة اليورو، ما يعكس انعدام ثقة بالعملة المحلية.

وقالت آنا سابيتش من البنك الوطني الكرواتي (البنك المركزي) إن "اليورو يؤمن بالتأكيد استقرارا وأمنا اقتصاديين".

بالإضافة إلى أن الخبراء يرون أن اعتماد اليورو سيخفض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية.

بلغ معدل التضخم في كرواتيا 13,5 بالمئة في تشرين الثاني/يناير مقارنة ب10 بالمئة في منطقة اليورو.

ويقول محللون إن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، مثل بولندا أو المجر، كانت أكثر عرضة لمخاطر تزايد التضخم.

انضمام إلى منطقة شنغن

وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة الرئيسي في الدولة، والذي يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما ستعالج أيضا مشكلة الانتظار الطويل الذي كان يتوزع على 73 معبرا حدوديا بريا مع العضوين في الاتحاد، سلوفينيا والمجر، شيئا من الماضي.

لكن الإجراءات الحدودية في المطارات ستتواصل حتى 26 آذار/مارس بسبب مسائل فنية.

وستواصل كرواتيا تطبيق إجراءات حدودية صارمة على حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج الاتحاد الأوروبي، البوسنة ومونتينغرو وصربيا.

ولا تزال مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل التحدي الرئيسي في مراقبة أطول حدود برية خارجية للاتحاد الأوروبي والبالغة 1350 كيلومترا.

فرانس 24/أ ف ب

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