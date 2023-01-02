جثمان البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر يسجى في كاتدرائية القديس بطرس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة

أعلن الفاتيكان الاثنين أن جسد البابا الراحل المستقيل بنديكتوس السادس عشر قد وضع في كاتدرائية القديس بطرس في روما، أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم، ليتاح للمؤمنين توديعه وإلقاء نظرة أخيرة عليه. وقال الفاتيكان إن دخول الكاتدرائية لهذه الغاية مجاني ولا يتطلب حجز تذاكر وإنه قد نشر جهازا أمنيا ضخما. وسيُسجى جسد البابا الراحل وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وفي يده مسبحة لعدة أيام قبل جنازته الخميس المقبل والتي سيترأسها البابا فرانسيس.

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قبل جنازته المقررة الخميس المقبل، يسُجّى صباح الاثنين جثمان البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر الذي توفي السبت عن 95 عاما، في كاتدرائية القديس بطرس في روما حيث سيودعه المؤمنون قبل أن يوارى الثرى.

تفتح أبواب الكنيسة الضخمة للجمهور اعتبارا من الساعة 9,00 (8,00 ت غ) حتى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، ثم من الساعة 6,00 حتى السادسة 18,00 يومَي الثلاثاء والأربعاء. وقال الفاتيكان إن الدخول مجاني ولا يتطلب حجز تذاكر، وقد نشر لهذه الغاية جهازا أمنيا ضخما.

بقي جثمان يوزف راتزينغر حتى الآن في الكنيسة الصغيرة الخاصة داخل الدير حيث عاش منذ تنحيه عام 2013، في قلب حدائق الفاتيكان. ونشر الفاتيكان الأحد الصور الأولى لجثمان البابا الفخري الذي أُلبِسَ زيًّا أحمر، لون الحداد البابوي، ووُضِعَ على رأسه تاجٌ أسقفي أبيض مُزدان بخيوط ذهبيّة، وفي يده مسبحة. ويظهر في الخلفية صليب وشجرة الميلاد ومغارة العيد.

وقد نُقل جثمانه فجر الاثنين إلى كاتدرائيّة القديس بطرس، وهي أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم، تتسع لعشرات ألوف المصلين. والكاتدرائية تحفة معمارية تجمع طرازات عصر النهضة والباروك اكتمل بناؤها عام 1626، وتُعد أيضا واحدة من أقدس الأماكن في المسيحية.

وكرم البابا فرنسيس الأحد مجددا ذكرى "العزيز" بنديكتوس السادس عشر "الخادم الأمين للإنجيل والكنيسة". وتوفي صباح السبت هذا اللاهوتي المثقف والحارس الأمين للعقيدة الذي استقال في العام 2013 قائلا إن قواه قد خارت.

يترأس البابا فرانسيس جنازة سلفه الذي اعتلى السدة البابوية من 2005 إلى 2013، وستكون هذه الجنازة حدثا غير مسبوق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

فرانس24/ أ ف ب

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