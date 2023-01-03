الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعقدان قمة رفيعة المستوى في كييف مطلع فبراير

الحرب في أوكرانيا

في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان الإثنين أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفاصيل قمة رفيعة المستوى سيعقدها الطرفان في كييف يوم 3 فبراير/شباط المقبل. وبحث زيلينسكي مع فان دير لاين خطط توريد أسلحة "مناسبة" لبلاده وبرنامج مساعدات مالية بقيمة 18 مليار يورو.

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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان الإثنين أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعقدان قمة في كييف في 3 شباط/فبراير لمناقشة الدعم المالي والعسكري.

وذكر البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام. وأضاف البيان: "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية الأوروبية المقبلة المقرر عقدها في 3 شباط/فبراير في كييف واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".

وتحدث الزعيمان عن توريد أسلحة "مناسبة" وعن برنامج مساعدات مالية جديد بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو هجومها الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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