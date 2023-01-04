فرنسا ستزود أوكرانيا بدبابات قتالية خفيفة لمساعدتها في حربها ضد روسيا

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومستشار ألمانيا أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي يسيرون لعقد مؤتمر صحفي عقب اجتماعهم في قصر ماريانسكي في كييف في 16 يونيو 2022.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية، بتسليم كييف "دبابات قتالية خفيفة"، وفق ما أعلن الإليزيه في بيان الأربعاء. ووفق البيان فإن "هذه هي المرة الأولى التي تزود فيها القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي". فيما لم يتم الكشف عن العدد وموعد التسليم.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء لنظيره فولوديمير زيلينسكي إن فرنسا ستسلم أوكرانيا "دبابات قتالية خفيفة"، وفق الإليزيه.

وتضمن بيان للرئاسة الفرنسية "أن الرئيس سعى إلى زيادة هذه" المساعدة العسكرية المقدمة لكييف "بالموافقة على تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC" مشيرة بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تزود فيها القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي".

ولم يتم الكشف عن عدد الدبابات ومواعيد التسليم.

وأوضحت باريس أن ماكرون الذي أكد من جديد لزيلينسكي دعم فرنسا الثابت "حتى النصر"، أراد بذلك "التعبير عن متانة واستمرارية" المساعدة العسكرية الفرنسية.

AMX-10 RC عبارة عن دبابات خفيفة لا تسير على جنازير وإنما على عجلات، ولذلك فهي "سهلة الحركة"، بحسب أحد المستشارين الذي أشار إلى أنها "قديمة لكنها فعالة".

وأشارت وزارة الجيوش الفرنسية أن وزيري الدفاع الفرنسي والأوكراني سيجريان اتصالا "على وجه السرعة لتحديد ترتيبات" عمليات التسليم، إن على صعيد المواعيد أو عدد الدبابات، فيما تطرق الرئيسان إلى الوضع على الجبهات العسكرية المختلفة، بحسب الإليزيه.

فرانس24/ أ ف ب

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