الحرب في أوكرانيا: بوتين يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في عيد الميلاد الأورثوذكسي وكييف تعتبره "نفاقا"

الحرب في أوكرانيا

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بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا ليومين بعد دعوات للتهدئة في عيد الميلاد الأورثوذكسي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الخميس بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليومين عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي بناء على طلب الزعيم الروحي الروسي البطريرك كيريل. وكان بوتين قد أكد في وقت سابق أن بلاده منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شريطة قبولها "الوقائع الجديدة على الأرض"، عقب الهجوم الروسي. فيما اعتبرت كييف على لسان ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية الإعلان "نفاقا" داعية القوات الروسية إلى مغادرة البلاد.

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي بناء على طلب الزعيم الروحي الروسي البطريرك كيريل، وفق ما أعلن الكرملين. من جانبها وصف كييف القرار بـ"النفاق".

وتضمن بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قال إنه "استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) في السادس من كانون الثاني/يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ) في السابع من كانون الثاني/يناير".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحادي الجانب" في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الخميس قال أردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية: "الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".

ورد بوتين بأن روسيا منفتحة على "حوار جاد" مع أوكرانيا شرط أن تقبل السلطات الأوكرانية "الوقائع الجديدة على الأرض" عقب الهجوم الروسي.

ويذكر أن روسيا قد أعلنت في أيلول/سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًا أو بالكامل، على غرار ما فعلت مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014. فيما يرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مع بوتين، مشددا على استعادة كييف كل الأراضي المحتلة بالوسائل العسكرية.

وندد بوتين مرة أخرى خلال محادثاته مع أردوغان بـ"الدور المدمر للدول الغربية" في النزاع، من خلال مد كييف بالأسلحة التي تشكل عنصرا أساسيا في حربها ضد موسكو. واتهم الدول الغربية "بتقديم أسلحة ومعدات عسكرية لنظام كييف وتزويده بمعلومات وأهداف عملياتية".

ولم تشارك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بالعقوبات المفروضة على روسيا، وتحاول الحفاظ على موقع الوسيط بين كييف وموسكو. ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

"نفاق"

من جهتها وصفت كييف على لسان ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية القرار بأنه "نفاق" متهمة موسكو بالسعي إلى "كسب الوقت". ونشر بودولياك في تغريدة "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك -هدنة موقتة-. لن ننخدع بنفاقكم".

وفي رسالة منفصلة موجهة إلى الصحافة دان بودولياك وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مؤكدا "أنه محض دعاية".

وتابع: "تسعى روسيا بشتى السبل إلى الحد اقله موقتا من حدة المعارك والضربات على مراكزها اللوجستية لكسب الوقت"، متهما بوتين بأنه "ليس لديه أدنى رغبة في إنهاء الحرب" والسعي "لإقناع الأوروبيين بالضغط" على كييف من أجل مفاوضات السلام وهو ما ترفضه أوكرانيا منذ إشهر.

وقال: "من غير الضروري الرد على المبادرات التي يتعمد بواسطتها القادة الروس التلاعب".

دعوات الكنيسة

وكان البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل المقرب من فلاديمير بوتين، قد دعا إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنائس الأرثوذكسية في البلدين هذا السبت.

وقال في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للكنيسة، "أنا كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، أتوجّه إلى كل الأطراف المنخرطة في النزاع بين الأخوة لدعوتها إلى وقف إطلاق نار وإرساء هدنة لمناسبة عيد الميلاد".

واعتبر أن هذه الهدنة ستسمح للأورثوذكس "بالمشاركة في صلوات ليلة ويوم عيد الميلاد" في أوكرانيا.

لكن يُحتمل ألا تكون الرسالة مؤثرة في أوكرانيا التي أنشأت كنيسة مستقلة عن المرجعية الدينية الروسية في 2018-2019 وحيث تراجع نفوذ بطريركية موسكو في السنوات الأخيرة. وقطعت الكنيسة علاقاتها مع روسيا في أيار/مايو، على الرغم من أن عددا من كبار المسؤولين فيها لا يزالون متهمين بالانحياز لروسيا.

ووصف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك على "تويتر" دعوة البطريرك كيريل إلى الهدنة بأنها "فخ ساخر" و"عنصر دعاية".

إطلاق سجناء روس

وجاءت الدعوات إلى الهدنة بعد ضربة نفذها الجيش الأوكراني ليلة رأس السنة وأدت إلى مقتل 89 عسكرياً روسياً على الأقل في ماكيفكا في شرق أوكرانيا.

وفي خطوة نادرة، اعترف الجيش الروسي بحدوث القصف الدامي الذي أثار انتقادات في روسيا للقيادة العسكرية.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن المبنى في ماكيفكا دُمّر في هجوم نُفّذ باستخدام أنظمة صواريخ هيمارس حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة، وكان يضم مئات الجنود غير المحترفين الذين تم تجنيدهم حديثًا.

وتواصلت المعارك على الجبهة الأوكرانية الخميس، لا سيما في بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية بدعم من عناصر مجموعة فاغنر الروسية المسلحة الاستيلاء عليها منذ الصيف، ما يؤدي إلى دمار كبير وخسائر فادحة لدى الجانبين.

وأكد التقرير اليومي للرئاسة الأوكرانية أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون خلال الـساعات ال24 الماضية. ومن بين القتلى خبير متفجرات قتل خلال عملية نزع ألغام بالقرب من خاركيف (شمال شرق).

وأعلن قائد مجموعة فاغنر رجل الأعمال المثير للجدل يفغيني بريغوجين الخميس عن أول مجموعة سجناء روس حصلوا على عفو في مقابل قتالهم في أوكرانيا إلى جانب الجنود الروس.

وأكد بريغوجين الثلاثاء أن القوات الروسية تقاتل أحياناً "لأسابيع عدة مقابل كل منزل" تحوّل إلى "أنقاض".

فرانس24/ أ ف ب

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