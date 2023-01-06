تعهدات أمريكية ألمانية بتزويد أوكرانيا بمركبات قتالية ومنظومة "باتريوت"

الحرب في أوكرانيا

عربات عسكرية أوكرانية تسير بالقرب من دبابة روسية مدمرة، في بلدة إيزيوم. خاركيف، أوكرانيا. 24 ايلول، سبتمبر 2022.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز خلال مكالمة هاتفية، اعتزام بلديهما تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من طرازات مختلفة ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، فيما تعهدت فرنسا سابقا بتسليم كييف "دبابات قتالية خفيفة"، مع استمرار طلب أوكرانيا تزويدها بمعدات عسكرية غربية الصنع وليست "سوفييتية".

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تنوي الولايات المتحدة تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" من جانبها و"ماردر" من الجانب الألماني، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عن البيت الأبيض والمستشارية في برلين.

وتعهدت ألمانيا، التي تواجه ضغوطات دولية لتعزيز مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا، تزويد الأخيرة بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، حاذية بذلك حذو الولايات المتحدة.

وأتى الإعلان عن هذه الإمدادات الجديدة إثر مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز. وقد أعرب الزعيمان عن "عزمهما المشترك" على دعم أوكرانيا، وفق ما جاء في البيان.

وكانت فرنسا قد تعهدت، من جانبها، الأربعاء، بتسليم أوكرانيا "دبابات قتالية خفيفة"، ما زاد من الضغوطات على المستشار الألماني الذي غالباً ما يُتهم بالمماطلة في مسألة دعم أوكرانيا عسكريا.

وبحسب مجلة "دير شبيغل"، يتراوح عدد المدرعات من طراز "ماردر" التي تنوي برلين تسليمها لكييف، بين 20 و40 مدرعة.

وقد بادر حلفاء أوكرانيا الأوروبيون إلى تزويدها بدبابات سوفييتية الصنع، لكن ليس بمركبات غربية التصميم، بالرغم من طلبات كييف المتكررة في هذا الصدد.

وتطالب أوكرانيا أيضا بدبابات هجومية على غرار تلك الألمانية من نوع "ليوبارد 2" الأكثر قوة.

فرانس24/ أ ف ب

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