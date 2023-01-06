تواصل القصف في مناطق أوكرانية رغم إعلان روسيا بدء سريان وقف إطلاق النار

الحرب في أوكرانيا

أشخاص يمرون قرب حواجز مضادة للدبابات في باخموت بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.

سمع دوي قصف من الجانبين الروسي والأوكراني الجمعة، رغم إعلان روسيا بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أقره بوتين الخميس من جانب واحد، بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس. لكن موسكو أكدت احترامها للهدنة واتهمت كييف بمواصلة القصف. وقالت القناة الأولى الروسية إنه بدءا من ظهر الجمعة "دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس"، مشيرة إلى أنه سيستمر حتى نهاية 7 يناير/كانون الثاني.

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استمر القصف المدفعي الجمعة على جانبي الجبهة في باخموت مركز المعارك شرقي أوكرانيا، رغم دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا من جانب واحد حيز التنفيذ.

وأفاد مراسلون بأنهم سمعوا دوي قصف من الجانبين الروسي والأوكراني، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار عند الساعة 9,00 ت غ في هذه المدينة التي دمرت شوارعها إلى حد كبير جراء المعارك التي تراجعت حدتها مقارنة مع الأيام السابقة.

وأكد الجيش الروسي الجمعة احترامه وقف إطلاق النار، متهما كييف بمواصلة القصف. وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "رغم احترام القوات الروسية وقف إطلاق النار (...) إلا أن نظام كييف واصل قصف مدن ومواقع روسية".

ودخل وقف إطلاق النار الجمعة حيز التنفيذ عند الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (الساعة التاسعة ت غ). وبموجب هذه الخطوة التي شككت كييف بالنوايا الكامنة وراءها، ستوقف القوات الروسية القتال حتى منتصف ليل السبت (21,00 ت غ).

وهذه أول هدنة على نطاق عام في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.

في السياق، أورد التلفزيون الرسمي الروسي بأن وقفا لإطلاق النار أعلنته روسيا دخل حيز التنفيذ على طول الجبهة اعتبارا من الظهر بتوقيت موسكو (0900 بتوقيت غرينتش). وأضافت القناة الأولى الروسية: "اعتبارا من ظهر اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس.. سيستمر حتى نهاية 7 يناير/كانون الثاني".

وإثر نداء من بطريرك الأرثوذكس الروسي كيريل فضلا عن اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب بوتين الخميس من قواته "بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 في السادس من يناير/كانون الثاني هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع منه".

ودعا الرئيس الروسي القوات الأوكرانية إلى التقيد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على حد سواء، "حضور قداديس ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح".

في المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار بوتين، ورأى فيه "حجة هدفها وقف تقدم جنودنا في دونباس وتوفير العتاد والذخائر وتقريب جنود من مواقعنا (..) ما الحصيلة؟ مزيد من القتلى".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الخميس أن قرار بوتين "لن يفعل شيئا لتعزيز آفاق السلام".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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