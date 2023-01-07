أكثر من ألف أرميني عالقين بممر لاتشين في مقاطعة ناغورني قره باغ إثر إغلاقه

02:06 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

يقبع أكثر من ألف أرميني عالقين في الأراضي الأرمينية بسبب إغلاق نشطاء بيئيين من أذربيجان لممر لاتشين بمقاطعة ناغورني قره باغ. وأدى هذا الإغلاق إلى حرمان أطفال قصر من قضاء عيد الميلاد مع أسرهم. كما حرم العديد من سكان الإقليم من تلقي العلاج والأدوية. بالإضافة إلى عشرات آلاف طن من المواد الأساسية التي لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة منذ ما يقارب الشهر. الأمر الذي ينبئ بكارثة إنسانية وشيكة لا محالة. التفاصيل في هذا التقرير لتالين أونديجيان ولوك أورثيل ومفيدة برهومي.