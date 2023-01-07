الجيش الروسي: سنواصل احترام وقف إطلاق النار رغم قصف المدفعية الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/أرشيف

جندي أوكراني يقف أمام دبابات في مكان لم يكشف عنه شرق أوكرانيا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.

أعلن الجيش الروسي السبت التزامه إلى غاية نهاية اليوم بوقف إطلاق النار الأحادي الجانب، الذي قرره الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي، وذلك رغم تواصل نيران المدفعية الأوكرانية. فيما قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا نفذت ضربة صاروخية وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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في تقريرها اليومي، أفادت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها ستحترم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد (حسب التقويم الشرقي) إلى غاية نهاية اليوم. وقالت "رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ)".

وأوضحت الوزارة أيضا أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ 24 الماضية عددا من الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني شرق أوكرانيا، وقتلت العشرات من جنودها.

هذا وقد سمع صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية في بلدة تشاسيف يار جنوب مدينة باخموت على خط المواجهة السبت، صوت نيران المدفعية الثقيلة معظم ساعات الصباح.

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية السبت، إن روسيا نفذت قصفا صاروخيا وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

للتذكير، كان الرئيس الروسي قد أمر قواته بوقف الهجمات من جانب واحد لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد (حسب التقويم الشرقي).

فرانس24/أ ف ب

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