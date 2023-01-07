الولايات المتحدة تعلن عن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي

الحرب في أوكرانيا

توهج الأضواء خلف قاذفة صواريخ باتريوت في قاعدة إيلسون الجوية، ألاسكا، الولايات المتحدة. 5 آذار، مارس 2022.

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الهجوم الروسي، تشمل مركبات مضادة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وصواريخ أرض جو وألغاما أرضية مضادة للمدرعات وذخيرة، كما تضمنت 225 مليون دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لمساعدة أوكرانيا في بناء جيشها وتحديثه.

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الهجوم الروسي.

وأكد بلينكن في بيان، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد دفاعية أخرى لدعم كييف.

من جانبها، قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن حزمة المساعدات العسكرية المقدمة ستبلغ 2.8 مليار دولار، وهي الحصة الأكبر من المساعدات التي تملك الرئاسة الأمريكية "السلطة لسحبها" دون الحاجة لموافقة الكونغرس.

وتسمح هذه السلطة للولايات المتحدة بنقل مواد دفاعية مثل عربات همفي وشاحنات وذخائر من المخزونات بسرعة.

وقالت جان بيير، إن المساعدات تشمل مركبات مضادة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وصواريخ أرض جو وألغاما أرضية مضادة للمدرعات وذخيرة.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية لصد الضربات الصاروخية الروسية التي أضرت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد خلال فصل الشتاء.

وتعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال أنظمة صواريخ باتريوت لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وسيتم تدريب القوات الأوكرانية على هذا التكتيك ابتداء من الأسابيع المقبلة.

وقالت جان بيير، إنه بالإضافة إلى الأسلحة، تضمنت المساعدة 225 مليون دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لمساعدة أوكرانيا في بناء جيشها وتحديثه.

وأضافت أن الحزمة تضمنت أيضا مبلغا إضافيا قدره 682 مليون دولار "للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجانب الشرقي من حلف شمال الأطلسي"، لتشجيع أولئك الذين أرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا على تقديم المزيد. ويمكن استخدام الأموال الأمريكية لمساعدتهم في شراء معدات بديلة.

تفاصيل الحزمة الجديدة

وقالت المسؤولة المكلفة بشؤون روسيا في وزارة الدفاع الأمريكية لورا كوبر، إن هذه "أعلى شريحة من المساعدات العسكرية من حيث القيمة الإجمالية التي تعهدنا بها حتى الآن". وتشمل 50 مدرعة برادلي مزودة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات ويمكن أن تحمل 6 مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.

وتمتلك هذه المركبات المدرعة القدرة أيضا على إطلاق صواريخ جافلين المضادة للدبابات، والتي استخدمها الأوكرانيون على نطاق واسع في بداية الصراع ضد روسيا.

وأشارت كوبر إلى أن مركبات "برادلي ستعزز قدرة أوكرانيا على إجراء مناورات معقدة في كل الظروف الجوية تقريبا وعلى كل التضاريس، ولا سيما في جنوب البلاد وشرقها".

وقالت كوبر "نحن نفعل ما هو ضروري حتى تتمكن أوكرانيا من التقدم ومن استعادة أراض".

وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضا 100 ناقلة جند مصفحة و55 مدرعة مقاومة للألغام، و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعية ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوي ومسدسات.

ورحب زيلينسكي الجمعة بالدفعة الجديدة من المساعدات، والتي ترفع إجمالي قيمة المعونة العسكرية من الولايات المتحدة إلى 24,2 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وقال زيلينسكي "للمرة الأولى سنتسلم مركبات برادلي مدرعة. هذا بالضبط ما نحتاجه، (إضافة إلى) بنادق جديدة وقذائف جديدة عالية الدقة".

وكانت واشنطن وبرلين أعلنتا الخميس أنهما سترسلان مركبات مدرعة إلى كييف، تحديدا طراز برادلي من الجانب الأمريكي ونموذج ماردر من الجانب الألماني، فيما قالت فرنسا الأربعاء إنها ستُرسل عددا غير محدد من دبابات القتال الخفيفة.

وتواصل القصف المدفعي الجمعة في مدينة باخموت التي أصبحت مركز القتال في الشرق الأوكراني، وفي أنحاء أخرى من أوكرانيا، رغم بدء سريان وقف إطلاق نار أحادي أعلنته روسيا واعتبرته كييف وقوى غربية مجرد مناورة.

فرانس24/ رويترز

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