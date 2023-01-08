ألمانيا: اعتقال إيراني للاشتباه في إعداده هجوما "بقنبلة كيماوية" غرب البلاد

أصدرت الشرطة الألمانية ومكتب المدعي العام بيانًا، ذكرت فيه أن إيرانيًا قد اعتقل غرب البلاد للاشتباه في إعداده هجومًا ذا طابع "إسلامي"، باستخدام مواد سامة (السيانيد والريسين). وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات تلقت تحذيرا من استخبارات أجنبية عن احتمالية شن هجوم "بقنبلة كيماوية".

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قالت الشرطة الألمانية في مونستر ومكتب المدعي العام في دوسلدورف في بيان، إن إيرانيًا يبلغ 32 عاما اعتُقل في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع "إسلامي" باستخدام مواد كيماوية مثل السيانيد والريسين. وتم دهم مكان إقامته في كاستروب روكسيل (شمال الراين - وستفاليا) بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية. وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".

تعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول/ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.

فرانس24/ أ ف ب

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