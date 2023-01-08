روسيا وأوكرانيا يتبادلان الأسرى في صفقة شملت 100 جندي

الحرب في أوكرانيا

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جنود أوكرانيون ينسحبون من خط التماس في شرق أوكرانيا حيث قاتلوا خلال شهرين في 30 نيسان/أبريل 2022

في صفقة تبادل الأسرى، استرجعت أوكرانيا 50 أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس. وقد رحب الطرفان بهذه المبادرة رغم تواصل القتال بينهما شرق أوكرانيا، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

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في بيان الأحد، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن صفقة تبادل أسرى مع السلطات الأوكرانية، وقالت "في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت أثناء أسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأضافت أن الجنود الروس الخمسين المفرج عنهم سيُنقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.

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ومن جانبها، أكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.

وفي تغريدة على منصة تويتر، كتب أندري يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني "صفقة أخرى ناجحة لتبادل أسرى الحرب. عاد 50 جنديا أوكرانيا". مضيفا "وسيستمر الأمر. يجب أن نعيد جميع أفرادنا إلى الوطن، ونحن نعمل على ذلك".

كما نشر يرماك صورا للجنود الأوكرانيين المفرج عنهم وهم يحملون أكياس طعام بالقرب من حافلة كانوا على وشك ركوبها، إضافة إلى مقطع مصور لهم وهم يرددون النشيد الوطني الأوكراني بمجرد انطلاق الحافلة.

فرانس24/رويترز

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