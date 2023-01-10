فشل إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي من الأراضي البريطانية

طائرة تحمل تحت جناحيها صاروخ فضائي تنطلق من مطار كورنوال نيوكواي، بريطانيا. 9 كانون الثاني، يناير 2023.

قالت شركة "فيرجين أوربت" إن مهمة الفضاء البريطانية التاريخية لإطلاق أول صاروخ للفضاء الخارجي من إنكلترا فشلت بسبب "خلل" منعه من الوصول لمداره حول الأرض، وبذلك تفشل بريطانيا بأن تكون تاسع دولة في العالم تتمكن من وضع أقمار اصطناعية في المدار.

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أعلنت "فيرجين أوربت" فجر الثلاثاء أن مهمة الفضاء البريطانية التاريخية التي حاولت خلالها الشركة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقا من أراضي المملكة المتحدة باءت بالفشل بسبب "خلل" ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار.

وفي تغريدة على تويتر قالت شركة "فيرجين أوربت" المملوكة من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والمتخصصة بوضع أقمار اصطناعية صغيرة في مدار الأرض إنه "يبدو أن لدينا خللا يمنعنا من الوصول إلى المدار".

يذكر أنه وبعد فشل المهمة فإن المملكة المتحدة ستبقى خارج النادي "الحصري" للدول القادرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء الخارجي.

ومساء الإثنين في الساعة 22:02 أقلعت من مطار نيوكواي في جنوب غرب إنكلترا طائرة بوينغ 747 تابعة لفيرجين أوربت وتحمل تحت جناحيها الصاروخ الفضائي البالغ طوله 21 مترا.

وكان الصاروخ الفضائي محملا بتسعة أقمار اصطناعية لوضعها في مدار الأرض، في مهمة كانت ستشكل فتحا كبيرا لبريطانيا في هذا المجال.

وقرابة الساعة 23:15 وعلى ارتفاع 35 ألف قدم فوق سطح المحيط الأطلسي قبالة جنوب إيرلندا انفصل الصاروخ عن طائرة البوينغ، كما كان مقررا، واشتعلت محركاته وانطلق نحو المدار، لكن "خللا" حال دون وصوله إلى هدفه.

من جهتها عادت الطائرة إلى المطار بسلام. ولو نجحت هذه المهمة لأصبحت بريطانيا تاسع دولة في العالم تتمكن من وضع أقمار اصطناعية في المدار.

ويمثل الفشل الواضح ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ "فيغا سي" الإيطالي الصنع بعد الإقلاع من غويانا الفرنسية في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/أ ف ب / رويترز

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