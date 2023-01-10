هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في قاعدة عسكرية هندية بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

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اضطرت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية إلى الهبوط في قاعدة عسكرية بولاية غوجارات في الهند بعد أن تلقت الشركة إنذارا بوجود قنبلة على متنها. وكانت الطائرة تقل 236 راكبًا وطاقما مؤلفا من ثمانية أشخاص. وقالت الشرطة الهندية إنه لم يعثر على شيء مشبوه إلى حد الآن بعد قيام وحدة مكافحة الإرهاب بتفتيش الطائرة وأمتعة الركاب.

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هبطت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية وعلى متنها 244 شخصًا، بشكل طارئ في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح الثلاثاء، أن "جميع الأشخاص على متن هذه الطائرة بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمّق للطائرة".

وحطّت الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبًا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الإثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرحلة التي غيّرت مسارها بعد أن تلقّت شركة "أزور إير" بريدًا إلكترونيًا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.

وأوضحت شرطة الولاية أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار. وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو الثلاثاء "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".

ومنعت دول كثيرة دخول السيّاح الروس إلى أراضيها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هؤلاء يتدفقون بأعداد كبيرة إلى الهند خصوصًا إلى ساحل ولاية غوا.

فرانس24 / أ ف ب

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