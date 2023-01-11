الحرب في أوكرانيا: مجموعة فاغنر الروسية تؤكد سيطرتها على مدينة سوليدار شرق البلاد

الحرب في أوكرانيا

الدخان يتصاعد من خطوط القتال الأمامية في مدينة سوليدار الأوكرانية، 5 يناير/كانون الثاني 2023.

سقطت مدينة سوليدار الواقعة شرق أوكرانيا الأربعاء في أيدي قوات مجموعة فاغنر الروسية بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي. وأكد قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، صباح الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن قواته "سيطرت على مناطق سوليدار كافة" وأن "القتال في الشارع" يتواصل.

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قال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين صباح الأربعاء عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ولم يتضح مدى سيطرة مجموعة فاغنر على المدينة وتعذر التحقق من الأمر، بيد أن بريغوجين أكد أن "وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة" مشيرا إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة. وأضاف رجل الأعمال القريب من الكرملين أن "عدد الأسرى" سيعلن الأربعاء.

وقالت أوكرانيا إن جيشها صامد في مدينة سوليدار التي تضم منجما للملح في منطقة دونيتسك على بعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة باخموت التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أشهر. وأكد الطرفان أن المعارك في سوليدار اتسمت بالشراسة.

ونشر بريغوجين صورة له باللباس العسكري محاطا بمقاتلين من فاغنر من دون أن يوضح مكان التقاطها. وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية العامة للأنباء صورة أخرى له برفقة مقاتلين مسلحين مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم الملح في سوليدار. وقال بريغوجين في تصريحات سابقة أن الهجوم على سوليدار تشنه "حصرا" وحدات من فاغنر.

فرانس24/ أ ف ب

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