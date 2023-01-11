موسكو تعين الجنرال غيراسيموف قائدا جديدا للقوات الروسية في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الذي يظهر في الصورة مع الرئيس فلاديمير بوتين في ديسمبر 2022، سيكون مسؤولا عن إدارة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تعيين رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال فاليري غيراسيموف، "قائدا لمجموعة القوات المشتركة" المنتشرة في أوكرانيا, وأكدت الوزارة أن التبديل جرى بسبب "زيادة المهام" التي يتعين إنجازها و"الحاجة" إلى "تفاعل أوثق" بين مكونات الجيش.

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قررت موسكو الأربعاء تغيير قائد قواتها فيأوكرانيا من جديد، وعينت هذه المرة، رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فاليري غيراسيموف، في هذا المنصب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن فاليري غيراسيموف عُيّن "قائدا لمجموعة القوات المشتركة" المنتشرة في أوكرانيا، بديلا عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن التبديل جرى بسبب "زيادة المهام" التي يتعين إنجازها و"الحاجة" إلى "تفاعل أوثق" بين مكونات الجيش.

وأفادت أن الجنرالات سيرغي سوروفيكين وأوليغ ساليوكوف وأليكسي كيم سيتولون مساعدة غيراسيموف.

عُيِّن سيرغي سوروفيكين المعروف بصرامته، قائدا للقوات في أوكرانيا في تشرين الأول/أكتوبر لإصلاح وضع الجيش الروسي الذي تكبد انتكاسات مقابل هجمات القوات الأوكرانية في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب).

ونظم سيرغي سوروفيكين انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الذي شكل نكسة كبيرة للكرملين.

ومنذ ذلك الحين، تشهد الجبهة استقرارا بشكل عام، باستثناء مدينة باخموت، في منطقة دونيتسك (شرق)، التي يحاول الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الاستيلاء عليها منذ أشهر.

وفي مواجهة هذه الصعوبات في الميدان، أمر فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط وبحملة قصف على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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