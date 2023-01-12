الجيش الأوكراني يخوض معارك "شرسة" في سوليدار والكرملين يشيد بـ"العمل الضخم" لمجموعة فاغنر بالمدينة

الحرب في أوكرانيا

أفراد من الكتيبة 43 للمدفعية الثقيلة في الجيش الأوكراني قرب مدينة سوليدار شرق البلاد، 11 كانون الثاني/ يناير 2023.

أعلن الجيش الأوكراني الخميس أنه يواصل القتال لصد الهجوم الروسي على سوليدار رغم "الوضع الصعب" و"المعارك العنيفة" في المدينة الصغيرة الواقعة شرق البلاد والتي تسعى موسكو للسيطرة عليها أملا في عكس مسار الحرب. من جانبه، أشاد الكرملين بـ"العمل الضخم" و"الأعمال البطولية" لمقاتلي مجموعة فاغنر على جبهة القتال بعد إعلان قائدها يفغيني بريغوجين سيطرتها على سوليدار.

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تواصل القوات الأوكرانية الخميس جهودها لصد الهجوم الروسي على مدينة سوليدار شرق البلاد رغم إعلان مجموعة فاغنر الروسية السيطرة عليها.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار خلال مؤتمر صحافي أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار في شرق أوكرانيا لكن "الوضع صعب" على الأرض في ظل معارك هي "الأشرس" مع القوات الروسية.

وأضافت "تتواصل المعارك الأشرس والأعنف اليوم (الخميس) في سوليدار" مضيفة "رغم أن الوضع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون توقف" لعدم إعطاء الفرصة للقوات الروسية، خصوصا قوات مجموعة فاغنر، لمهاجمة بعد ذلك مدينة باخموت المجاورة من جزئها الشمالي.

وتقع سوليدار التي كانت تشتهر بمناجم الملح، على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق باخموت التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ الصيف.

بالنسبة إلى المحلل العسكري أناتولي خرامتشيخين، فإن السيطرة على هذه البلدة الصغيرة التي كانت تعد 10 آلاف نسمة قبل الحرب والتي دمرت تماما الآن، ستسمح لموسكو بتحقيق انتصار عسكري بعد العديد من الانتكاسات.

وأوضح "أي انتصار سيكون مهما، خصوصا لأنه لم تحقق انتصارات منذ فترة".

وكان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قال الأربعاء إن مقاتليه سيطروا على سوليدار بعد معارك كثيفة قبل أن تنفي ذلك وزارة الدفاع الروسية وكييف مشيرتان إلى أن القتال ما زال مستمرا.

لكن الكرملين أشاد الخميس بـ"العمل الضخم" و"الأعمال البطولية" لمقاتلي فاغنر على جبهة القتال.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "ما زال أمامنا الكثير من العمل. ليس هناك وقت للتوقف والابتهاج".

"صامدون"

وقالت غانا ماليار "روسيا ترسل الآلاف من مواطنيها إلى المسلخ، لكننا صامدون"، مشيدة بـ"مقاومة وبطولة" القوات الأوكرانية.

بعد تكبد روسيا هزائم متتالية في أوكرانيا، أجبر الرئيس فلاديمير بوتين على إعلان تعبئة جزئية لمئات الآلاف من جنود الاحتياط وشن سلسلة من الضربات على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

ومن دون تقديم أرقام، قالت ماليار الخميس إن القوات الروسية التي تقاتل في سوليدار "تتكبد خسائر فادحة (...) وتحاول دون جدوى اختراق دفاعنا".

قيادة ميدانية جديدة

ومساء الأربعاء، عُيّن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف "قائد المجموعة المشتركة للقوات" المنتشرة في أوكرانيا ليحل مكان الجنرال سيرغي سوروفيكين.

رسميا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن التبديل جرى بسبب "زيادة المهمات" التي يتعين إنجازها و"الحاجة" إلى "تفاعل أوثق" بين مكونات الجيش.

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لكن في الواقع، يُلام سوروفيكين خصوصا بسبب الصعوبات الروسية في إحراز تقدم ميدانيا والتكتيك الفاشل المتمثل في الضربات المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا والقصف الأوكراني ليلة العام الجديد في ماكيفكا الذي أودى بحياة 89 جنديا روسيا على الأقل.

فرانس24/ أ ف ب

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