الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: أوكرانيا توثق الضربات الروسية على أراضيها كأدلة على ارتكاب جرائم حرب محتملة

01:45 توثيق جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا عبر جمع شظايا صواريخ كروز التي استهدفت المدنيين © فرانس24

مع تكثيف روسيا لضرباتها على أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، جعلت كييف توثيق تلك الضربات وما تستهدفه من بنىً تحتية ومدنيين أولوية قصوى لتقديمها لاحقا كأدلة على جرائم حرب محتملة. وفي جميع أنحاء البلاد تحتفظ مكاتب الادعاء العام بشظايا الصواريخ البالستية والقنابل التي لم تنفجر على الأراضي الأوكرانية. تقرير موفدينا إلى أوكرانيا ميلينا هويت ولوك شراغو وأولغا إيفاشينكو، أعده إلى العربية عهد الكلاس