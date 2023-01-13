الجيش الأوكراني يتصدى لهجوم روسي "مكثف جدا" في سوليدار وزيلينسكي يتعهد بتقديم كل الأسلحة اللازمة

الحرب في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يحرسون مواقعهم على خطوط الجبهة الأمامية في سوليدار بمنطقة دونيتسك. 11 يناير/كانون الثاني 2023.

مع اشتداد حدة المعارك في بلدة سوليدار الأوكرانية الصغيرة، أكدت كييف الجمعة أن جيشها يتصدى لهجوم روسي "مكثف جدا" في البلدة على الرغم من "ليلة ساخنة وأعمال عدائية مستمرة". وسوليدار معروفة بمناجم الملح ومواردها الطبيعية الغنية التي تريد مجموعة فاغنر الروسية الاستحواذ عليها. وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بتوفير "كل ما يلزم" من عتاد لقواته التي تقاوم الهجمات الروسية في باخموت وسوليدار.

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أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار صباح الجمعة في رسالة على تطبيق تيليغرام أن بلادها تتصدى حاليا لهجوم روسي "مكثف جدا" في سوليدار على الرغم من "ليلة ساخنة وأعمال عدائية مستمرة" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد.

وأضافت ماليار أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبا باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوما مكثفا جدا"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب". وتابعت أن "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر فيها"، مؤكدة أن "مقاتلينا يحاولون بشجاعة الدفاع عن أنفسنا".

وتستعر المعارك في سوليدار وحولها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة. ويقاتل الجيش الأوكراني في هذه البلدة الصغيرة المعروفة بمناجم الملح مرتزقة مجموعة فاغنر المسلحة الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد الخميس بتقديم "كل ما هو ضروري" لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار ولكن أيضا في باخموت المدينة الكبيرة الواقعة في الشرق ويحاول الروس الاستيلاء عليها منذ صيف 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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