بلجيكا تعلن ترحيل الإمام المغربي حسن إيكوسين المطلوب من القضاء الفرنسي إلى بلده الأصلي

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أعلنت بلجيكا الجمعة أنها رحلت الإمام المغربي حسن إيكوسين الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، إلى بلاده الأصلي في طائرة متجهة إلى الدار البيضاء بعد إصدار السلطات المغربية تصريح دخول الخميس. وأكدت محامية إيكوسين خبر الترحيل وأعربت عن تفاجئها بـ"تحوّل" موقف المغرب الذي رفض في الصيف الماضي إصدار تصريح قنصلي يسمح بإعادته إلى بلده الأصلي.

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رحّلت بلجيكا، الجمعة، الإمام المغربي حسن إيكوسين إلى بلاده الأصلي بعد توقيفه منذ 30 أيلول/سبتمبر إثر قدومه من فرنسا حيث اتهم بالإدلاء بـ"تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز"، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية والسلطات البلجيكية.

وأعيد هذا الخطيب السابق في شمال فرنسا في طائرة متجهة إلى الدار البيضاء بعد إصدار السلطات المغربية تصريح دخول الخميس، وفق ما أفادت محاميته لوسي سيمون.

وأعربت المحامية عن تفاجئها بـ"تحوّل" موقف المغرب الذي رفض في الصيف الماضي إصدار تصريح قنصلي يسمح بإعادة إيكوسين إلى بلده الأصلي. وأضافت أنها تنتظر صدور حكم بشأن صلاحية أمر الترحيل الفرنسي، واعتبرت أن الإلغاء المحتمل سيلزم فرنسا بضمان دخوله إلى الأراضي الفرنسية.

بالمقابل، أشادت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور بـ"التعاون الجيد" مع فرنسا في هذا الملف، مؤكدة ترحيل إيكوسين إلى المغرب. وقالت دي مور في بيان: "لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا. يجب إبعاد أي شخص ليس لديه الحق في أن يكون هنا".

وأكد مسؤول مقرب من وزير الداخلية الفرنسي أن "جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف". واتهم جيرالد درمانان الإمام بإلقاء "خطاب تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية للإسلام مخالفة لقيم الجمهورية".

دون انتظار المصادقة الفرنسية النهائية على أمر الترحيل، توجه حسن إيكوسين إلى بلجيكا. وبعد توقيفه في منطقة مونس، وُضع في مركز توقيف قرب لييج (شرق) منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإقامته بشكل غير قانوني وصدر في حقه أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية.

فرانس24/ أ ف ب

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