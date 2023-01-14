تقارير إعلامية ألمانية تكشف اعتزام وزيرة الدفاع لامبريشت الاستقالة "لكثرة أخطائها"

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وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت تسير في قاعدة عسكرية في مارينبرغ، شرق ألمانيا. 12 كانون الثاني/ يناير 2023.

أفادت وسائل إعلام ألمانية الجمعة بأن وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت قررت الاستقالة من منصبها الأسبوع المقبل وبأن البحث جار داخل حزبها عن خليفة لها بعد تعرضها لانتقادات شديدة مؤخرا إثر تعليقات لها متعلقة بالحرب في أوكرانيا. في حين اكتفت وزارة الدفاع بوصف هذه الأنباء بـ"الشائعات".

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بسبب "تراكم أخطائها" خلال فترة ولايتها، تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت الاستقالة من منصبها الأسبوع المقبل، بحسب ما كشفته وسائل إعلام عدة في ألمانيا، الجمعة.

وذكرت صحيفة "بيلد"، أن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.

ومن جانبها، أوردت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن لامبريشت (57 عاما) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز، ستترك منصبها الأسبوع المقبل.

كذلك أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية بأن البحث جار داخل الحزب عن خليفة للوزيرة.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، رفضت وزارة الدفاع التعليق على ما اعتبرته "شائعات" .

وتعرضت لامبريشت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة الوزيرة الألمانية بسبب مقطع فيديو وصف بغير الموفق، نشرته بمناسبة أعياد الميلاد، قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي كانون الثاني/ يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا، التي كانت تطالب وقتها بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

ووفقا لمسح أجراه في الآونة الأخيرة معهد بحوث الرأي الألماني "سيفيه"، وشمل 5 آلاف شخص، فإن 77% من الألمان يؤيدون رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.

فرانس24/ أ ف ب

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