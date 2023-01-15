مدرعات خفيفة ودبابات ثقيلة.. أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة التي وعد بها الغربيون

الحرب في أوكرانيا

من المتوقع أن تتلقى أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة معدات عسكرية حديثة وعدت بها عدة بلدان غربية لمساعدتها على محاربة الجيش الروسي، لكن كييف ستواجه تحديا كبيرا يتمثل في دريب قواتها على استخدام وصيانة هذه المجموعة المتنوعة من المدرعات والدبابات. وقد تصدر إعلانات جديدة في 20 كانون الثاني/يناير خلال الاجتماع المقبل لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا.

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من المرتقب أن تصل مدرعات خفيفة غربية الصنع أو حتى دبابات ألمانية ثقيلة ليوبارد 2 إلى ساحة الحرب في أوكرانيا، ما سيضع كييف أمام تحدي تدريب قواتها على استخدام وصيانة مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية.

وتوالت الإعلانات الغربية بهذ الشأن منذ الأسبوع الماضي عندما مهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الطريق من خلال قطع وعود بإرسال مدرعات مشاة أو استطلاع - 40 ماردر ألمانية و50 برادلي أميركية وأه أم أكس 10 ار سي فرنسية.

الأربعاء، قالت بولندا إنها مستعدة لتسليم 14 دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد 2. يعتبر هذا النموذج الألماني من الدبابات الهجومية، الذي يُعد من الأفضل اداء في العالم، رائجا في أوروبا مما يضمن تأمين قطع الغيار والذخيرة. لكن برلين كانت مترددة حتى الآن في تسليمها لكييف، خوفا من تصعيد مع موسكو.

قد تصدر إعلانات جديدة في 20 يناير خلال اجتماع لحلفاء أوكرانيا بألمانيا

أشارت فنلندا الجمعة إلى أنها لا تعارض ذلك بعد نقاش بين الدول الأوروبية التي تملك مثل هذه الدبابات. وقالت تاريا ياكولا المسؤولة في وزارة الدفاع "لا يتطلب الأمر تسليم المعدات نفسها فحسب، بل أيضا التدريب على استخدامها وتأمين الخبرات للقيام بالصيانة في أوكرانيا".

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وقد تصدر إعلانات جديدة في 20 كانون الثاني/يناير خلال الاجتماع المقبل لحلفاء أوكرانيا في رامشتاين (ألمانيا)، علما أن بريطانيا لا تستبعد إمداد كييف بدبابات تشالنجر 2.

تعليقا على الوعود الغربية، يقول الكابتن الأوكراني فولوديمير تشايكوفسكي المتمركز في محيط باخموت (شرق) حيث تدور معارك دامية ضد الروس: "للدبابات الحديثة المتوافقة مع معايير الناتو مثل ليوبارد وتشالنجر وأبرامز نظام دقيق يسمح بالتصويب على هدف مباشرةً وتدميره بضربة واحدة.

نماذج مختلفة تماما.. ولكل منها أنظمة أسلحته ومحامله ومحركاته

قام حلفاء كييف الأوروبيون منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022 بتسليم ما يقارب 300 دبابة سوفياتية تم تحديثها، لكنهم لم يسلموها حتى الآن دبابات ثقيلة من صنع غربي، رغم طلبات اوكرانيا المتكررة.

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و أثبت الأوكرانيون منذ بداية الحرب قدرة مميزة على التأقلم مع الكم الكبير من المعدات العسكرية المرسلة إليهم. لكن، حذر ضابط في سلاح الفرسان الفرنسي من أنه، ونظرا إلى تنوع الدبابات والمدرعات الغربية الموعودة، فقد يشكل ذلك معضلة لوجستية بالنسبة لهم". وأضاف "النماذج مختلفة تماما (مع المعدات السوفياتية) ولكل منها أنظمة أسلحته ومحامله ومحركاته...".

بالمقابل، اعتبر ليو بيريا-بينييه خبير الأسلحة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن "أوكرانيا في حالة تعبئة عامة، ولديها يد عاملة وافرة. ولديهم البنى التحتية والأجهزة الداخلية لاستيعاب كل هذه المعدات المختلفة".

تطلق ليوبارد 2 مثل لوكليرك الفرنسية وأبرامز الأمريكية قذائف من عيار 120 ملم. من ناحية أخرى، تم تجهيز دبابة تشالنجر 2 البريطانية بمدفع من عيار 120 ملم يتطلب ذخيرة محددة. أما بالنسبة لأه ام اكس 10 ار سي الفرنسية، المركبة على عجلات وليس على مسارات، فتعد صيانتها أقل تعقيدا لكنها تستخدم ذخيرة من عيار 105 ملم.

مساعدة الأوكرانيين في عمليات الصيانة الثقيلة

لمساعدة الأوكرانيين في عمليات الصيانة الثقيلة، بذل الحلفاء جهودا "للصيانة أثناء التشغيل" وهو مصطلح يطلق على الصيانة في المصطلحات العسكرية.على سبيل المثال، فتحت المجموعة الفرنسية الألمانية كاي ان دي اس - التي تضم الألمانية كاي ام دبليو والفرنسية نيكستر - في تشرين الثاني/نوفمبر مركز صيانة في سلوفاكيا لإصلاح المعدات الأرضية الفرنسية والألمانية المستخدمة في أوكرانيا - مدافع سيزار وبي زد اتش 2000 ومدرعات غيبارد المضادة للطائرات أو قاذفات الصواريخ المتعددة مارس 2.

ومع ذلك، من الأهمية أن يرسل الغربيون دبابات ومدرعات بكميات كبيرة وليس بأعداد محدودة، وإلا سيترتب عن ذلك نتائج عكسية، بحسب خبير الأسلحة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ليو بيريا بينييه. وتابع أن "الدبابة القتالية هي أكثر المركبات العسكرية تعقيدا من حيث الصيانة على الأرض".

فرانس24/ أ ف ب

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