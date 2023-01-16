ألمانيا: وزيرة الدفاع تقدم استقالتها بعد عدة هفوات ارتكبتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا

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وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت في حفل بمقر للقوات البحرية الألمانية في روستوك، 11 يناير 2023.

قدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت الإثنين استقالتها عقب الكثير من الانتقادات التي كانت هدفا لها جراء مجموعة من الهفوات ارتكبتها خلال مدة توليها للمنصب، لا سيما بشأن الملف الأوكراني. ولم يعرف بعد من سيخلفها. وتولت لامبرخت منصب وزيرة العدل في حكومة إنغيلا ميركل ثم تسلمت حقيبة الدفاع في حكومة أولاف شولتز الذي قبل استقالتها.

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عقب عدد من الهفوات المتوالية لها أثارت شكوكا حول قدرتها على أداء مهامها الحكومية، قدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت الإثنين استقالتها، فيما لم يعرف على الفور من سيخلفها في هذا المنصب.

وقالت لامبرخت في بيان "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفدرالية". وفي وقت لاحق أعلن متحدث باسم الحكومة أن المستشار أولاف شولتز قبل استقالتها وسط تزايد الشكوك بقدرتها على تحديث الجيش على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتبلغ لامبرخت 57 عاما وكانت وزيرة العدل في الحكومة السابقة برئاسة إنغيلا ميركل.

وارتكبت الوزيرة المستقيلة سلسلة هفوات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وأثارت انتقادات من السلطات الأوكرانية بإعلانها إرسال خمسة آلاف خوذة فيما كان الرئيس فولوديمير زيلينكسي يطالب بأسلحة ثقيلة.

كما تعرضت للسخرية وللانتقاد أيضا جراء تسجيل مصور تقدم فيه التهاني بمناسبة رأس السنة. وظهرت في التسجيل في وسط برلين وسط رياح شديدة متحدثة عن الحرب في أوكرانيا فيما المفرقعات والألعاب النارية تدوي بمناسبة عيد رأس السنة.

وألقت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا"، في وقت تنوي فيه ألمانيا استثمار مئة مليار يورو لتحديث جيشها إثر الحرب في أوكرانيا، فيما تتلقى بلادها في الوقت الحالي ضغوطا لتسليم أوكرانيا دبابات.

وللإشارة، يعقد اجتماع للحلفاء الغربيين مع الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا. ويتوقع إعلان مساعدات جديدة لأوكرانيا بهذه المناسبة.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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