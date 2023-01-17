الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم التمركز في خمسة مرافق نووية أوكرانية بشكل دائم

الحرب في أوكرانيا

أعلن مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الوكالة ستتمركز في خمسة مواقع نووية أوكرانية بشكل دائم، ومن بين هذه المواقع محطة تشيرنوبيل. وقال غروسي إن موظفي الوكالة سيعملون مع موظفين أوكرانيين لتقديم الدعم الفني والتأكد من قدرة المرافق المتوفرة على العمل بشكل طبيعي ولمنع "وقوع حادث نووي خلال النزاع الدائر".

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أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي بدأ زيارة إلى أوكرانيا الإثنين، إن الوكالة تقوم باستحداث وجود دائم في خمسة مرافق نووية أوكرانية بينها تشيرنوبيل الذي جرى إغلاقه عام 1986 بعد الكارثة. وكان غروسي قد شدد في تغريدة على أن الوكالة ستوسع وجودها في أوكرانيا "للمساعدة في منع وقوع حادث نووي خلال النزاع الدائر".

وأضاف غروسي: "نترك الآن مجموعة من الخبراء الذين سيبقون هنا بشكل دائم"، مشيرا إلى أن موظفي الوكالة "سيعملون جنبا إلى جنب مع مضيفينا الأوكرانيين، لتسهيل بعض الدعم الفني وتسليم المعدات، والتأكد من أن كل هذه المرافق قادرة على الاستمرار في العمل بشكل طبيعي ودون أي مشاكل".

ويمثل القرار توسعا كبيرا في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا، إذ كان الوجود الدائم يقتصر على محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية بالقرب من خط المواجهة.

فرانس 24 /أ ف ب

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