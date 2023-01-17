روسيا: وزير الدفاع يزور القوات في أوكرانيا ومقاتلة تحلق قرب طائرة استطلاع ألمانية

الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن زيارة الوزير سيرغي شويغو لقوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا في إطار "العملية العسكرية الخاصة" هناك، وقدم لهم "جوائز من الدولة لتفانيهم وبطولاتهم". كما أعلنت روسيا الإثنين أنها أطلقت إحدى مقاتلاتها من طراز سوخوي سو-27 فوق بحر البلطيق حيث حلقت بجوار طائرة استطلاع ألمانية اقتربت من الحدود الروسية.

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قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن الوزير سيرغي شويغو زارالقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا .

وقالت الوزارة في بيان على تلغرام: "شكر سيرغي شويغو الجنود الذين يؤدون بشجاعة المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقدم جوائز من الدولة للجنود لتفانيهم وبطولاتهم".

وتصف روسيا غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة"، بينما تقول كييف وحلفاؤها إنها عملية استيلاء امبريالية على الأرض لا مبرر لها. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تقرير وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت موسكو الإثنين أنها أطلقت إحدى مقاتلاتها للتحليق فوق بحر البلطيق بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اقتربت من حدود روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في 16 كانون الثاني/يناير 2023، رُصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية بوسائل سيطرة المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق".

وأضافت: "أقلعت طائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو-27 تابعة لسلاح جو البلطيق" للتحليق بمحاذاة "هذه الطائرة من طراز آر-3 سي أوريون التابعة للبحرية الألمانية".

ويأتي الإعلان عن الواقعة بعد ساعات قليلة على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إثر سلسلة هفوات، وفي توقيت تُوجّه فيه دعوات متزايدة لألمانيا لتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

وتطالب كييف برلين بدبابات من طراز "ليوبارد". ولم توافق برلين بعد على الطلب، علما بأن من شأن هذه الموافقة أن تفاقم التوتر الذي يسود العلاقات بينها وبين موسكو.

وجاءت استقالة لامبرخت قبل انعقاد اجتماع للحلفاء الغربيين مع الولايات المتحدة مقرر الجمعة في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، يتوقّع أن يتم الإعلان خلاله عن مساعدات جديدة لأوكرانيا.

فرانس24 / أ ف ب/رويترز

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