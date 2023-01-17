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انطلقت الثلاثاء غيابيا في منسك محاكمة زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا. وتواجه تيخانوفسكايا التي أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020 تهم الخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة" وإنشاء وقيادة منظمة متطرفة .

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بدأت محاكمة غيابية لزعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا في منسك الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية، وذلك في الوقت الذي يقوم نظام ألكسندر لوكاشنكو بقمع المعارضة.

وقالت الوكالة إنّ تيخانوفسكايا التي أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020 في بيلاروسيا، تواجه مجموعة من التهم بما في ذلك الخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة" وإنشاء وقيادة منظمة متطرفة.

وفي الواقع، لم تكن أستاذة اللغة الإنكليزية تطمح لقيادة الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 9,5 ملايين نسمة، بل تخلت عن مهنتها لتكرس نفسها لابنها البكر الذي ولد أصمّ.

لكن الظروف حكمت عليها بدخول السباق الرئاسي بدل زوجها سيرغي وهو مدون معروف سجن في مايو/أيار بعدما أعلن ترشيحه واعدا بسحق "الصرصار" ألكسندر لوكاشينكو. وتعهدت عندها بإكمال المسيرة "بدافع الحب" لزوجها الذي التقت به حين كانت في السادسة عشرة في وقت كانت لا تزال طالبة وكان هو يدير حانة ليلية.

فرانس24 / أ ف ب

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