ألمانيا: إخلاء سبيل الناشطة البيئية غريتا تونبري بعد احتجازها خلال احتجاجات ضد توسيع منجم للفحم

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ضباط شرطة يعتقلون الناشطة السويدية غريتا تونبري في إركلينز، غرب ألمانيا. 17 كانون الثاني/ يناير 2023.

أخلت الشرطة الألمانية سبيل الناشطة البيئية غريتا تونبري بعد احتجازها لفترة قصيرة مع نشطاء آخرين الثلاثاء خلال احتجاجات على هدم قرية لويتسرات لإفساح المجال أمام توسيع منجم للفحم. ويقول النشطاء إنه ينبغي على ألمانيا الكف عن تعدين الفحم والتركيز على توسيع استخدام الطاقة المتجددة ووصفوا توسيع المنجم بأنه "خيانة للجيل الحالي وللأجيال القادمة"

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قالت الشرطة الألمانية الثلاثاء، إنها احتجزت الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبري ونشطاء آخرين خلال مشاركتهم باحتجاجات ضد هدم قرية "لويتسرات" لإفساح المجال أمام توسيع منجم للفحم، لكن أخلي سبيلها بعد التحقق من هويتها.

واحتجزت تونبري أثناء احتجاجها عند منجم فحم مكشوف يقع على بعد نحو 9 كيلومترات عن "لويتسرات"، بعدما حذرت الشرطة من إزاحة مجموعة من المحتجين بالقوة إذا لم يبتعدوا عن حافة المنجم.

واتفقت شركة "آر.دبليو.إي" التي تملك المنجم مع الحكومة على أن تهدم "لويتسرات" مقابل خروجها من أنشطة الفحم بوتيرة أسرع وإنقاذ 5 قرى كان من المقرر هدمها.

ويقول النشطاء إنه ينبغي على ألمانيا الكف عن تعدين الفحم والتركيز على توسيع استخدام الطاقة المتجددة.

وألقت تونبري كلمة أمام حوالي 6 آلاف محتج تحركوا صوب "لويتسرات" السبت الماضي، ووصفت توسيع المنجم بأنه "خيانة للجيل الحالي وللأجيال القادمة"، مضيفة أن "ألمانيا واحدة من أكثر الدول تسببا في الانبعاثات الملوثة ويجب محاسبتها".

فرانس24/ رويترز

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