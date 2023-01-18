إيطاليا تؤكد استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس وتقليص الهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية

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وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني خلال لقاء مع نظيره التونسي عثمان الجرندي في تونس. 18 يناير/كانون الثاني 2023.

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء إثر اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج إن بلاده مستعدة لزيادة عدد "المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة". وأكد أن روما تريد أيضا التعاون مع تونس "لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية". وتفيد الأرقام الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء في تونس إثر اجتماع مع الرئيس قيس سعيّد أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس. وقال إن إيطاليا "مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة". ويمر ذلك عبر إبرام اتفاقيات "للحصول على عمال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج" وتقليل عدد الذين "يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجورا زهيدة".

وأشار تاياني في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع فيس بوك إن إيطاليا تريد أيضا التعاون مع تونس "لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية".

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته إلى تونس، محادثات مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

"تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية"

وأوضح بيانتيدوسي في مقطع الفيديو أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين من تونس، وأن "تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية". وقال: "منذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا" ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى.

تفيد الأرقام الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وأكد الوزيران الإيطاليان على ضرورة تبني "مقاربة شاملة" وليس "أمنية بشكل حصري"، فيما أعلن تاياني أن روما وتونس تريدان "تبادل الاستراتيجيات" و"إيجاد حلول جيدة" لأن من الضروري "مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: "يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة أن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم، أن نبقى في بلدنا". كما تطرق إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية مع تونس وأعلن عن التنظيم المرتقب لمنتدى أعمال "لزيادة تعزيز وجود الشركات الإيطالية".

فرانس24/ أ ف ب

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