هولندا تنضم للولايات المتحدة وألمانيا في جهود دعم أوكرانيا بأنظمة باتريوت

الحرب في أوكرانيا

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أعلنت هولندا الثلاثاء عزمها الانضمام إلى الجهود الغربية بإمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة في مواجهة روسيا متعلقة بأنظمة دفاع صاروخي متطورة، في وقت أكدت فيه كل من أمريكا وبريطانيا تعهداتها بالاستمرار بإرسال المساعدات إلى كييف.

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الثلاثاء، عزمه المشاركة في الجهود الأمريكية والألمانية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز "باتريوت".

وقال روته للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض: "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت".

وتمتلك هولندا أنظمة باتريوت الأمريكية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان روته يقصد إرسال بطاريات باتريوت إلى أوكرانيا أو مجرد دعم لوجستي.

وسبق أن أعلنت ألمانيا في 5 كانون الثاني/ يناير، أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة في إرسال نظام بطاريات باتريوت إلى أوكرانيا.

ومع ذلك اعتبر روته لاحقا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المساعدة "لا ينبغي أن تكون نظاما كاملا"، موضحا: "يمكن أن تكون أيضا عتادا يشكل جزءا من النظام".

وعلى الرغم من التصريح غير الواضح لرئيس الوزراء الهولندي، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في كلمته اليومية عن تلقيه "أنباء هامة جدا" من روته.

وقال: "سيتم توفير بطاريات باتريوت أخرى لأوكرانيا. شكرا مارك"، مضيفا أن هذا يعني "ثلاث بطاريات باتريوت مضمونة".

من جانبه، أشاد بايدن بمساهمة هولندا في التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، قائلا إن "روسيا تواصل العمل بطرق غير معقولة".

بريطانيا ستزود أوكرانيا بالدبابات

بدورها، أكدت بريطانيا الثلاثاء قرارها بتزويد أوكرانيا بالدبابات لدعم جهود كييف الحربية ضد روسيا، وقالت إن ذلك يعد "واجبا أخلاقيا" بالنسبة لها.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، خلال زيارة إلى واشنطن، أن بلاده بكونها أول دولة توافق على طلب كييف تزويدها بدبابات غربية، إنما تبعث بذلك رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "ما على بوتين أن يفهمه، أنه سيكون لدينا الثبات الاستراتيجي للبقاء إلى جانبهم (الأوكرانيين) حتى تنفيذ المهمة. وأفضل ما بإمكانه أن يفعله للحفاظ على حياة جنوده، الإدراك بأننا سندعم الأوكرانيين حتى تحقيق النصر".

وحذر قائلا: "كل هذا يكلف الكثير من الأرواح، والمال، في حال سمحنا لهذه الحرب بأن تكون حرب استنزاف طويلة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن السبت أن حكومته ستسلم "خلال الأسابيع المقبلة" 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" لأوكرانيا.

بدوره، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد لقائه كليفرلي بقرار بريطانيا إرسال دبابات.

في حين تواجه ألمانيا دعوات من دول أوروبية لبذل المزيد في هذا الإطار، حيث يُنتظر أن يقرر المستشار أولاف شولتز ما إذا كان سيوافق على تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد".

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني: "أتوقع أن تسمعوا المزيد من الإعلانات في الأيام المقبلة".

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