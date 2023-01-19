كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" لمواجهة الجيش الروسي

الحرب في أوكرانيا

صورة من الدمار بأحد أحياة كييف بعد قصف روسي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

دعا وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك الخميس حلفاء كييف الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" في مواجهة الجيش الروسي. وقررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها منذ أشهر عدة فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي من طراز بريمستون. ويأتي ذلك عشية اجتماع مهم لمجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين بألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من المساعدة لكييف.

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عشية اجتماع مهم لمجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين في ألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من المساعدة لكييف، دعت أوكرانيا الخميس حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" في مواجهة الجيش الروسي.

وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك: "نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير".

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد انتقد تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من صنعها. وقال عبر الفيديو خلال مأدبة فطور على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن. كأن يقول أحدهم ’سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر‘".

ويشير زيلينسكي إلى تقارير إعلامية تفيد بأنّ برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلا في حال أرسلت الولايات المتحدة دبابات "ابرامز". غير أن واشنطن ليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات القتالية القوية، حسبما أكد الأربعاء مسؤول كبير في البنتاغون، مبررا هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب، من دون أن يستبعد تغيير الموقف الأمريكي في هذا الشأن في المستقبل.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون. وقال خلال زيارته قاعدة تابا العسكرية في إستونيا: "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي إلى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".

بدورها، قررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.

بعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحافي عن "أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز آرتشر إلى أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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