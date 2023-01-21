موسكو تعلن شن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

مبنى سكني تضرر من القصف الروسية على منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا.

أعلن الجيش الروسي السبت تنفيذ "عمليات هجومية" في زابوريجيا جنوب أوكرانيا والسيطرة على "مواقع مؤاتية" في المنطقة.

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نفذت القوات الروسية "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا ، قالت موسكو السبت إنها سمحت لها بالسيطرة على "مواقع مؤاتية في المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر".

فرانس24/ أ ف ب

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