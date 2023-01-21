واشنطن تصنف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية" وتعتزم فرض عقوبات عليها

شخص يمشي بجانب لوحة جدارية تصور مرتزقة مجموعة فاغنر، مكتوب عليها: "مجموعة فاغنر - الفرسان الروس" ، على جدار أحد المباني في بلغراد ، في 17 نوفمبر 2022.

صنفت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة. ووفق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي فإن وزارة الخزانة الأمريكية ستجمد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها. وتعد المجموعة شبه العسكرية التي يقودها يفغيني بريغوجين، نشيطة للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.

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تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بعد تصنيفها الجمعة "منظمة إجرامية عابرة للحدود". وحسب البيت الأبيض، فإن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، التي يقول عنها مسؤولون أمريكيون إنها تساعد الجيش الروسي في حرب أوكرانيا.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع"، لافتا إلى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو "خمسين ألف" شخص في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت بحقهم أحكام في روسيا.

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وأضاف للصحفيين في إفادة بالبيت الأبيض "وفقا لهذا التصنيف، سنفرض أيضا عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على فاغنر وشبكة الدعم لها على مستوى عدة قارات. هذه الإجراءات إقرار بالتهديد الدولي الذي تشكله المجموعة، بما في ذلك نموذج النشاط الإجرامي الخطير الذي تمضي فيه".

ويترتب على إعلان فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود، بموجب قرار تنفيذي أمريكي، تجميد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها.

وقال كيربي "بهذه الإجراءات، وبمزيد من الإجراءات القادمة، رسالتنا إلى أي شركة تفكر في تقديم الدعم لفاغنر هي: فاغنر منظمة إجرامية ترتكب فظائع على نطاق واسع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسنعمل بلا هوادة على تحديد من يساعدون فاغنر وتعطيلهم وكشفهم واستهدافهم".

فرانس24/ رويترز

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