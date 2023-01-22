روسيا تكثف قصفها لمواقع شرق أوكرانيا وكييف تأسف لـ "تردد" الدول الغربية في إمدادها بدبابات ثقيلة

الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها شنت هجوما على مواقع شرق أوكرانيا خارج خط المواجهة الرئيسي في منطقة دونباس الصناعية قال مسؤولون ومحللون إنه يستهدف زيادة العبء على دفاعات كييف ومنعها من استعادة الأراضي. يأتي ذلك في وقت أعربت فيه أوكرانيا عن أسفها إزاء ما وصفته "تردد" الدول الغربية في إمدادها بدبابات ثقيلة رغم دفعات الأسلحة الجديدة الضخمة التي أعلنها الحلفاء.

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نفذ الجيش الروسي السبت "عمليات هجومية" استهدفت مناطق شرق أوكرانيا مكنته من السيطرة على "مواقع مميزة" على طول خط جبهة زابوريجيا، وهو ما وصفه مسؤولون عسكريون أوكرانيون بأنه مبالغة.

ومنذ شن أوكرانيا هجوما مضادا جريئا في أواخر أغسطس آب، تركز القتال في دونباس التي تشمل معظم مناطق لوغانسك ودونيتسك التي تسيطر عليها روسيا جزئيا والتي تقول موسكو إنها ضمتها إليها.

وقال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا على تيليغرام إن روسيا قصفت المنطقة 166 مرة خلال اليوم مع استهداف

113 هجوما مناطق مأهولة مما أدى إلى مقتل مدني. في حين تقول روسيا إنها لا تستهدف المدنيين.

وقال دميترو تشيفيتسكي حاكم منطقة سومي على تيليغرام إن القوات الروسية شنت 115 هجوما في المنطقة المتاخمة لروسيا في شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف أن شابا عمره 17 عاما أصيب ودُمر عدد من المنازل ومنشآت للبنية التحتية.

من جهة أخرى، أعربت أوكرانيا عن أسفها "للتردد العام" من جانب حلفائها الغربيين الذين رفضوا في اليوم السابق تزويدها دبابات ثقيلة، وهو قرار "يؤدي إلى قتل المزيد من مواطنينا" وفقا لمستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك.

وكتب بودولياك على تويتر "التردد في هذه المرحلة يقتل المزيد من مواطنينا" داعيا حلفاء كييف إلى "التفكير بشكل أسرع".

ومساء الجمعة، اعتبر زيلينسكي أن "لا خيار آخر" سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده، معربا عن أسفه لموقف ألمانيا الحذر في هذا الشأن.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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