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ماكرون يلتقي شولتز بباريس في محاولة لإعادة إطلاق الشراكة الفرنسية الألمانية

01:32 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد المستشار الألماني أولاف شولتز في قصر الإليزيه بباريس لإحياء الذكرى الستين لإطلاق معاهدة الصداقة بين بلديهما. 22/01/2023 © أ ف ب

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد المستشار الألماني أولاف شولتز في قصر الإليزيه بباريس لإحياء الذكرى الستين لإطلاق معاهدة الصداقة بين بلديهما. ويأتي لقاء الزعيمين الأوروبيين بعد أشهر من اضطراب شاب العلاقة بين باريس وبرلين، إذ يواجهان تحديات في مسائل عدة من أبرزها سعر الغاز والطاقة النووية إضافة إلى خلافات تهم المجال العسكري. وتعقب الزيارة تصريحات لبيربل باس رئيسة البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) تحدثت فيها عن إحياء التحالف الفرنسي-الألماني بوصفه "محرك أوروبا" وعن ضرورة "إظهار القدرة على التحرك الدولي واستعادة الأمن المشترك".