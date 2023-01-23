وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أن بلادها "لن تمنع" بولندا من إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

مدفع أوكراني مضاد للطائرات في منطقة دونباس قربق مدينة باخموت، 20 كانون الأول/ يناير 2023.

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد أن بلادها مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. ويزيد هذا الموقف الضغط على المستشار أولاف شولتز الذي لا يزال مترددا في اتخاذ قرار حيال هذه المسألة. وتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضد القوات الروسية.

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"ألمانيا لم تمنع بولندا من إرسال دباباتليوبارد إلى أوكرانيا" هذا ما صرحت به وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد مما زاد الضغط على المستشار أولاف شولتز المتردد بشأن الموضوع.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحكومي مع الليبراليين والديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة شولتز "إذا طُرِح السؤال علينا، فلن نُعارض" تسليم هذه الدبابات الألمانية الصنع إلى كييف.

وأضافت الوزيرة خلال مقابلة في باريس عبر قناة "إل سي إي" الفرنسية، "في الوقت الحالي، لم يُطرَح السؤال" من جانب بولندا التي يُفترض بها تقديم طلب رسمي إلى برلين.

غير أن القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى شولتز الذي رفض حتى الآن التعليق على مسألة عمليات التسليم غير المباشرة لهذه الدبابات. كما أنه لم يُعلق على مسألة إرسال دبابات ليوبارد مباشرة من المخزون الألماني.

وبُعيد المقابلة التي أجرتها بيربوك، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من جانبه، في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" الألمانية، إن القرار في هذا الإطار "يعتمد على كثير من العوامل ويتم اتخاذه في المستشارية". و لم يُسأل بيستوريوس، وهو اشتراكي ديمقراطي مثل شولتز، عن التصريحات التي أدلت بها بيربوك.

ضغوط

وتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضد القوات الروسية.

وقالت بيربوك التي زارت في الآونة الأخيرة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا: "فهمتُ جيدا مدى أهمية هذه الدبابات، ونحن ندرك ذلك تماما".

وقد عرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد تمتلكانها، لكنهما بحاجة إلى موافقة رسمية من برلين لإعادة تصديرها.

ولدى سؤاله مجددا عن تسليم دبابات ليوبارد، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في باريس، لم يكن شولتز حاسما، وكرر الحاجة إلى العمل بالتشاور مع حلفاء أوكرانيا بشأن قضايا تسليم الأسلحة.

وبحسب محللين، أدت الخشية من تصعيد عسكري مع موسكو، وكذلك إحجام برلين عن تأدية دور قيادي في المعسكر الغربي، إلى التردد في إرسال هذه الدبابات التي تطلبها كييف.

وهذه ليست أول مرة يتبع الوزراء المنتمون إلى حزب الخضر في الحكومة، ولا سيما بيربوك، نهجا استباقيا أكثر من المستشار نفسه، بشأن موضوع الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، ألحت شخصيات عدة منتمية إلى حزب الخضر، على شولتز كي يوافق على تسليم دبابات إلى كييف. وفي اجتماع الجمعة في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، تراجع حلفاء أوكرانيا الغربيون عن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، ما أغضب كييف التي انتقدت "ترددهم".

وتملك جيوش أوروبية عدة دبابات ليوبارد، وهذا ما يشكل ميزة كبيرة لأنه يمكن أن يسهل الحصول على الذخيرة وقطع الغيار وتبسيط الصيانة.

والأحد قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنه في انتظار "إعلان صريح" من برلين يتيح تسليم دبابات ليوبارد، معتبرا أن "موقف ألمانيا غير مقبول". وقال لوكالة الأنباء البولندية "يموت أبرياء يوميا".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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