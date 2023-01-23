مزودة بصواريخ تفوق سرعة الصوت... فرقاطة روسية تشارك في مناورات بحرية مع الصين وجنوب أفريقيا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يلتقي بجنود روس في ال20 أمن كتوبر 2022 ، بالقرب من ريازان ، على بعد 200 كيلومتر جنوب موسكو.

أعلنت وكالة تاس الحكومية الروسية مشاركة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفياتي جورشكوف" المسلحة بصواريخ زركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في مناورات مشتركة في فبراير/شباط القادم مع القوات البحرية الصينية وجنوب افريقيا. وتقول موسكو إن هذه الصواريخ تزيد سرعتها تسعة أضعاف عن سرعة الصوت ويبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر.

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قالت وكالة تاس الروسية الحكومية الإثنين إن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب أفريقيا في فبراير/ شباط.

وهذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفياتي جورشكوف" المسلحة بصواريخ زركون.

وتقول روسيا إن الصواريخ تنطلق بسرعة تزيد تسعة أضعاف عن سرعة الصوت ويبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر.

وأفادت قوة الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا الخميس ان التدريبات ستجرى خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير/شباط بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز وتهدف إلى "تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين".

وأضافت القوة الدفاعية في بيانها أن التدريبات ستكون الثانية بين الدول الثلاث في جنوب أفريقيا بعد مناورة جرت في عام 2019.

وأجرت الفرقاطة "جورشكوف" تدريبات في البحر النرويجي هذا الشهر بعد أن أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين إلى المحيط الأطلسي في إشارة للغرب بأن روسيا لن تتراجع عن الحرب في أوكرانيا.

وتعتبر روسيا الأسلحة وسيلة لاختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية المتطورة بشكل متزايد والتي حذر بوتين من أنها قد تسقط يوما ما صواريخها النووية.

فرانس 24 / رويترز

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