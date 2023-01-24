الحكومة الأوكرانية تقيل عددا من كبار المسؤولين في الدولة على خلفية قضايا فساد واحتيال

الحرب في أوكرانيا

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ساحة الاستقلال في كييف في 11 كانون الثاني/يناير 2023

أفادت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء أنها أقالت عددا من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها. وهذه هي فضيحة الفساد الأولى التي تضرب البلاد منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. وغادر خمسة حكام مناطق، وأربعة مساعدي وزراء، ومسؤولان في وكالة حكومية مناصبهم إضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام. وبلغ مجموع الأموال التي حصل عليها هؤلاء المسؤولون مئات الملايين من اليوروهات.

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بعدما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين عن "قرارات بشأن موظفين"، أعلنت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء إقالة عدد من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، في أول فضيحة بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي.

وفي المجموع غادر خمسة حكام مناطق، وأربعة مساعدي وزراء، ومسؤولان في وكالة حكومية مناصبهم، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام.

وتحدث زيلينسكي مساء الإثنين عن "قرارات بشأن موظفين" تتعلق "بمديرين من مختلف المستويات في الوزارات ومراكز الحكومة المركزية الأخرى، في المناطق وفي نظام إنفاذ القانون".

وتأتي القضية في وقت تطالب فيه كييف حلفاءها الغربيين بمئات الدبابات الحديثة وأسلحة أخرى استعدادا لهجوم آخر على الجبهة، في حين يُعتبر دعمهم العسكري والمالي ذات أهمية حاسمة.

وأفاد موقع "زد إن. يو آي" الإخباري بأن وزارة الدفاع وقعت عقدا بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وتبلغ قيمة العقد 13 مليار هريفنيا (حوالى 324 مليون يورو)، مع تحديد الأسعار "أعلى بمرتين إلى ثلاث" من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية حاليا.

عطلة في إسبانيا

وعليه، أقيل الثلاثاء نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة. واعتبر وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الإثنين أن الفضيحة "هجوم إعلامي مصطنع" يستند إلى "حجج واهية".

وفي حين لم تُكشف أي صلة بين المسؤولين المغادرين الآخرين وهذه الفضيحة، إلا أن بعضهم اتُهم بارتكاب انتهاكات أو أخطاء في الأشهر الأخيرة.

وبرز مساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، في عدد من الفضائح قبل غزو موسكو وخلاله، وهو أحد المتعاونين القلائل مع الرئيس منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في عام 2019 وأشرف بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار المنشآت التي تضررت من القصف الروسي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اتُهم باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لأوكرانيا لأغراض إنسانية. وبعد الكشف عن ذلك، أعلن تيموشينكو نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة.

واتهم نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو بأنه سافر مؤخرا إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية.

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أن حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوب) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمال) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوب) إياروسلاف إيانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، غادروا مناصبهم.

احتيال

واتهمت وسائل إعلام عديدة ريزنيتشينكو في تشرين الثاني/نوفمبر بمنح عقود إصلاح طرق بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات لمجموعة شاركت في تأسيسها صديقته التي تعمل كمدربة في مجال اللياقة البدنية.

وأفادت تقارير صحفية أن هذا الرجل ونظراءه من مناطق سومي وخيرسون وزابوريجيا يخضعون لتحقيقات قضائية. وأشارت التقارير إلى أن كوليبا قد يُعيّن في الإدارة الرئاسية.

كذلك أُقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية.

وأُقيل مسؤولون آخرون سابقا في أوكرانيا التي احتلت المرتبة 122 من بين 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد لعام 2021 التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

وأقالت الحكومة الأحد نائب وزير البنية التحتية فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار "لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وأقيل نائب رئيس الحزب الرئاسي "خادم الشعب" بافلو غاليمون الإثنين، على خلفية اتهامات بالفساد مرتبطة بشراء عقار في كييف بمبلغ يتخطى دخله المعلن.

جعل الاتحاد الأوروبي من مكافحة الفساد أحد الإصلاحات الرئيسية التي كان ينبغي على أوكرانيا تنفيذها قبل الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي.

وأعلن "مركز الاستراتيجية الاقتصادية" الأوكراني للأبحاث أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الغربية (المالية والعسكرية وغيرها) لأوكرانيا يمكن أن يبلغ 100 مليار دولار في 2023، بينها أكثر من 40 مليارا لقواتها المسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

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