تقارير إعلامية ألمانية تؤكد موافقة برلين تزويد كييف بدبابات ليوبارد

الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام دبابة ليوبارد 2 خلال زيارة لقاعدة عسكرية للجيش الألماني في بيرغن، ألمانيا، 17 تشرين الأول، أكتوبر 2022.

قررت الحكومة الألمانية إرسال دبابات القتال الرئيسية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك بعد أسابيع من الأخذ والرد وتصاعد ضغوط من كييف وشركاء آخرين على برلين لاتخاذ هذا القرار. وقالت مجلة "شبيغل" إن القرار يتعلق بمجموعة واحدة (14 دبابة) على الأقل من دبابات ليوبارد 2 من طراز "إيه 6". ويأتي ذلك بعد تخلي الولايات المتحدة فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا وفق وكالة "رويترز".

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قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الثلاثاء إن المستشار الألماني أولاف شولتز قرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا ما فتح الباب لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز.

وقالت مجلة شبيغل، التي كانت أول من أورد هذا النبأ، إن القرار يتعلق بمجموعة واحدة على الأقل من دبابات "ليوبارد "2 من طراز "إيه 6" سيتم توفيرها من مخازن الجيش الألماني. وتتألف المجموعة عادة من 14 دبابة.

ونقل موقع "تي-أولاين" الإخباري عن كريستيان دور، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر المشارك في الحكم: "اتخذ المستشار اليوم قرارا أخذه الجميع على محمل الجد. حقيقة أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد إشارة قوية على التضامن".

وذكرت مجلة شبيغل أن حلفاء آخرين، في الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، يعتزمون الانضمام إلى ألمانيا في تزويد كييف بدبابات ليوبارد.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.

وأضافا أن من المرجح شراء دبابات "أبرامز" من خلال صندوق يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصول على أسلحة من صناعة الدفاع لا من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية.

وأوضح أحد المسؤولين أن من الممكن أن تستخدم إدارة بايدن المبادرة لشراء دبابات أبرامز من حلفاء يمتلكونها، ومن ثم تجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن أن تستغرق هذه العملية شهورا، بل سنوات.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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