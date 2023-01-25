إرسال ألمانيا دبابات ليوبارد لأوكرانيا: ترحيب أوروبي واسع وموسكو تعتبر الخطوة "تصعيدا خطيرا"

الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي خطابا وخلفه دبابة ليوبارد 2 خلال زيارة لقاعدة عسكرية للجيش الألماني في بيرغن، ألمانيا، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

قررت ألمانيا إرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2A6 إلى أوكرانيا من مخزون جيشها عقب اجتماع عقدته الحكومة صباح الأربعاء. فيما تستعد واشنطن للقيام بنفس الخطوة وإرسال العشرات من دباباتها أبرامز إم 1 إلى كييف. ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من عدة عواصم أوروبية، فيما أدانتها موسكو واعتبرتها "تصعيدا خطيرا".

إعلان اقرأ المزيد

سمحت ألمانيا الأربعاء بإرسال عدد كبير من الدبابات القتالية إلى أوكرانيا من نوع ليوبارد2. ومن جهتها تستعد واشنطن للقيام بنفس الخطوة. الأمر الذي لاقى إشادة من كييف التي وصفتها بنقطة تحول محتملة، بينما أدانت موسكو هذا القرار واعتبرته تصعيدا خطيرا للغاية.

للمزيد: الحرب في أوكرانيا: برلين تعطي الضوء الأخضر لتسليم دبابات "ليوبارد2" لكييف

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمستشار الألماني أولاف شولتز عن "امتنانه" وقال في محادثة هاتفية معه الأربعاء إنه "ممتن بصدق" للضوء الأخضر الذي أعطته برلين لمنح بلاده دبابات ليوبارد.

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz. Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in 🇩🇪. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرب عن "امتنانه" للمستشار الألماني أولاف شولتس

من جهته، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، وقال إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس.

وأضاف على تويتر "في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة".

I strongly welcome the leadership of @Bundeskanzler & #Germany in providing #Leopard2 tanks to #Ukraine in consultation with other #NATO Allies & partners. At a critical moment in Russia’s war, these can help Ukraine to defend itself, win & prevail as an independent nation. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 25, 2023 ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف الأطلسي يرحب بقرار ألمانيا

وإلى ذلك، قالت إسبانيا وهولندا إن بإمكانهما إرسال دبابات ليوبارد أيضا، وأفادت تقارير بأن النرويج تدرس الأمر كذلك.

هذا، وقد سبق وأن تعهدت بولندا وفنلندا بإرسال بعض الدبابات بمجرد موافقة برلين. أما بريطانيا فقد عرضت مجموعة من 14 دبابة تشالنجر المناظرة لها، كما تدرس فرنسا إمكانية إرسال دبابات لوكلير.

ووفق مصدران في الولايات المتحدة فإن واشنطن ستعلن في وقت لاحق من اليوم توفير العشرات من دباباتها أبرامز إم 1 لتعزيز الترسانة الأوكرانية.

وبالمقابل، أدانت سفارة روسيا في ألمانيا "قرار برلين الخطير للغاية"، الذي قالت إنه قد يجر ألمانيا إلى الحرب، وهو أمر نفته برلين صراحة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن أي دبابة أمريكية ترسل إلى أوكرانيا "سوف تحترق مثل باقي الدبابات".

هذا وحذرت موسكو من أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الحديثة من شأنه إطالة أمد الحرب وتأجيل ما تصفه بانتصارها الحتمي.

وقال أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى واشنطن إن إمدادات الدبابات القتالية الأمريكية ستكون "استفزازا سافرا جديدا".

ومن جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا تفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد لكنها تريد منع "تصعيد" النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

هذا، وأكد المستشار الألماني أمام البوندستاغ بعد موافقته على تسليم دبابات ليوبارد إلى كييف "نحن نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف الناتو".

وأفصحت ألمانيا أنها سترسل مجموعة مبدئية من 14 دبابة ليوبارد 2 من مخزونها الخاص، ووافقت أيضا على قيام دول أوروبية أخرى بالخطوة ذاتها.

ويبقى الهدف بشكل عام، هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات ليوبارد، تتكون كل منهما من ثلاث إلى أربع مجموعات تضم كل منها 14 دبابة.

وقالت برلين إن أول هذه الدبابات ستصل إلى أوكرانيا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، وإنها ستوفر أيضا التدريب والذخيرة والصيانة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك