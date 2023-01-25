الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من بلدة سوليدار شرق البلاد

الحرب في أوكرانيا

الدخان يتصاعد بسبب الهجوم على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا ، في 5 يناير/كانون الثاني 2023.

أقر متحدث عسكري باسم الجيش الأوكراني بانسحاب قوات بلاده من بلدة سوليدار، وفق تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء. وسبق لموسكو أن أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها استولت على سوليدار إلى الشمال الشرقي من باخموت وكليشتشيفكا إلى الجنوب في تقدم نسبت مجموعة فاغنر الفضل فيه لنفسها.

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أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء انسحابه من بلدة سوليدار شرق البلاد ليؤكد بذلك إعلانا سابقا للقوات الروسية. في هذا السياق، قال المتحدث العسكري في شرق أوكرانيا سيرغي تشيريفاتي لوكالة الأنباء الفرنسية: "بعد معارك صعبة لأشهر (...) انسحبت القوات الأوكرانية من المدينة إلى مواقع مجهزة" رافضا تحديد تاريخ الانسحاب.

ونقلت وكالة أنباء ريا الروسية في وقت سابق شهر يناير/كانون الثاني الجاري عن دينيس بوشيلين حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية قوله إن الاستيلاء على سوليدار جعل من الممكن اعتراض طرق الإمدادات الأوكرانية والسيطرة على بعض المناطق التي كانت تنفذ منها القوات الأوكرانية "أعمالا انتقامية".

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أول قافلة مساعدات إنسانية أممية وصلت إلى محيط بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا التي شهدت بعضا من أشرس المعارك منذ بدء الغزو الروسي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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