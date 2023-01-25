مباشر - الحرب في أوكرانيا: برلين تعطي الضوء الأخضر لتسليم دبابات "ليوبارد2" لكييف
نشرت في:
قالت الحكومة الألمانية الأربعاء إنها ستمد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2" لتضع بذلك حدا لترددها في إرسال أسلحة ثقيلة تعتبرها كييف ضرورية لتحقيق تقدم ميداني واختراق الجيش الروسي. وستقدم برلين أيضا لكييف مواد لوجستية وذخيرة كما ستقوم بتدريب قوات أوكرانية في ألمانيا.
وافقت برلين الأربعاء على تسليم دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا. وحسب المستشار الألماني أولاف شولتز فإن بلاده ستسلم أوكرانيا الدبابات "استكمالا لدعم برلين المعروف لكييف".
وحسب بيان أصدره المستشار الألماني فسيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين أيضا مواد لوجستية وذخيرة و14 دبابة من طراز 'ليوبارد2' من مخزونات الجيش لديها.
فرانس24 / رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك