كندا تنضم لدول غربية قررت تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة لمواجهة الجيش الروسي

الحرب في أوكرانيا

انضمت كندا الخميس إلى ركب الولايات المتحدة ودول أخرى قررت تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة لدعمها في صد الجيش الروسي، بإعلان وزارة الدفاع إرسال أربع دبابات ليوبارد جاهزة للقتال في غضون الأسابيع المقبلة، متبوعة بدبابات أخرى لاحقا. كما قالت بريطانيا إنها تأمل في إيصال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا في نهاية مارس/آذار، في وقت قال وزير الدفاع الألماني إن برلين تنوي تسليم كييف دبابات ليوبارد 2 بين "أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان".

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قالت السلطات الكندية الخميس، إنها ستلتحق بركب الولايات المتحدة ودول أخرى قررت تزويد أوكرانيا دبابات ثقيلة لمواجهة الجيش الروسي، بأربع دبابات ليوبارد جاهزة للمشاركة في الأعمال القتالية.

في هذا السياق، صرحت وزيرة الدفاع أنيتا أناند في مؤتمر صحافي "هذه الدبابات الأربع جاهزة للقتال، وسيتم إرسالها خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن عدد الدبّابات التي سترسلها كندا إلى كييف "قد يرتفع" في المستقبل.

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كما أشارت الوزيرة إلى أن بلادها ستزود الأوكرانيين بالذخيرة وقطع الغيار والتدريب اللازم للقوات على استخدام تلك الدبابات.

La min DN a annoncé que le Canada fournira à l’Ukraine quatre chars de combat principaux Leopard 2 de l’inventaire des FAC, ainsi que des munitions et pièces de rechange. Des membres des FAC formeront les soldats ukrainiens sur l’utilisation de ces chars. https://t.co/fpYB2Zo2Eo pic.twitter.com/iP4zNwIF3c — Défense nationale (@DefenseCanada) January 26, 2023

وفي بريطانيا، قال أليكس تشوك وزير الدولة بوزارة الدفاع الخميس، إن بلاده تأمل في وصول دبابات تشالنجر 2، التي ستمد كييف بها، إلى أوكرانيا في نهاية مارس/آذار. وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت هذا الشهر أنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية ومدفعية إضافية إلى أوكرانيا.

02:00 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" M1A2 تنتقل إلى مواقع إطلاق النار خلال التدريبات العسكرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة "نوبل بارتنر 2016" بالقرب من فازياني، جورجيا، 18 أيار/مايو 2016. © رويترز/ أرشيف

وصرح تشوك للبرلمان ردا على سؤال عن وقت وصول الدبابات لأوكرانيا: "القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس". وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها.

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وكانت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وألمانيا قررت إمداد أوكرانيا بالدبابات، في خطوات أشادت بها كييف بوصفها نقطة تحول محتملة في معركتها مع روسيا.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس، أن برلين تنوي تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد 2" بين "أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان". وأضاف خلال زيارة لقوات سلاح الجو الألماني في ساكسونيا أنهالت (شرق)، بأن تدريب القوات الأوكرانية على التعامل مع مدرعات خفيفة من طراز ماردر سيبدأ "بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني" في ألمانيا، يتبعه تدريب على دبابات ليوبارد "بعد ذلك بقليل".

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وبعد أسابيع من التردد، قررت واشنطن وبرلين الأربعاء إرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا، في خطوة جديدة في الدعم العسكري لكييف، في سياق الاستعداد لهجوم مضاد محتمل ضد الغزو الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء: "أشكر جميع حلفائنا على استعدادهم لمنحنا دبابّات حديثة لا غنى عنها". لكن زيلينسكي شدّد على أنّ "المفتاح" لدحر القوات الروسية يكمن في "سرعة وكمية" حصول بلاده على هذه الدبّابات الثقيلة.

في المقابل، اعتبر الكرملين الخميس بأن قرار الدول الغربية إرسال دبابات لكييف يجعلها طرفا في النزاع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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