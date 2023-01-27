آلاف الأفغان يتظاهرون احتجاجا على واقعة حرق المصحف في ستوكهولم

المتطرف سترام كورس راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم. السويد في 21 يناير/كانون الثاني 2023.

تظاهر الآلاف من الأفغان الجمعة في العاصمة كابول بعد الصلاة هاتفين "الموت للسويد والولايات المتحدة والأمم المتحدة"، احتجاجا على إضرام سياسي يميني متطرف نسخة من المصحف في السويد الأسبوع الماضي أثناء مظاهرة مناهضة لتركيا. وكانت وزارة الخارجية الأفغانية، التي تديرها طالبان، قد دعت في وقت سابق من هذا الأسبوع الحكومة السويدية إلى معاقبة ذلك الرجل ومنع وقوع أي حوادث مماثلة.

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احتجاجا على حرق سياسي يميني متطرف نسخة من المصحف علنا في السويد الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الأفغان اليوم الجمعة للتعبير عن غضبهم. وكان السياسي المناهض للهجرة قد أضرم النار في نسخة من المصحف خلال احتجاج بالقرب من السفارة التركية ستوكهولم يوم السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران بعد ظهر اليوم، "نظم سكان كابول احتجاجات في أجزاء مختلفة من المدينة اليوم".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بدخشان بشمال البلاد مهد الدين أحمدي، إن الآلاف تجمعوا بعد صلاة الجمعة للاحتجاج.

وأضاف "كانوا يقولون ‘الموت للسويد والولايات المتحدة والأمم المتحدة‘". وتابع "قالوا إن مثل هذه الأعمال يجب ألا تتكرر، كما طالبوا الإمارة الإسلامية باتخاذ موقف قوي ضد مثل هذه الأعمال"، وذلك في إشارة إلى إدارة طالبان.

ودعت وزارة الخارجية الأفغانية التي تديرها طالبان في وقت سابق من الأسبوع الحكومة السويدية، إلى معاقبة ذلك الرجل ومنع وقوع أي حوادث مماثلة.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن الاستفزازات المعادية للإسلام كانت صادمة. كما أدان تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة الواقعة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه "عمل وقح للغاية".

وحرق راسموس بالودان، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنمركي، المصحف خلال احتجاجات في ستوكهولم ضد تركيا ومحاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ونظم بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، عددا من المظاهرات في الماضي حرق خلالها المصحف.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أفغانستان عام 2011 عندما حرق مسيحي أصولي متطرف المصحف في الولايات المتحدة. واقتحم المتظاهرون مقر بعثة للأمم المتحدة في مدينة مزار الشريف بشمال البلاد وقتلوا سبعة موظفين أجانب. وظلت المظاهرات مستمرة في البلاد على مدى أيام وسقط خلالها العشرات من المتظاهرين وأفراد الشرطة ما بين قتيل وجريح.

فرانس24/ رويترز

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