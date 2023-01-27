خلال إحيائه ذكرى ضحايا المحرقة... بوتين يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم ذات "طابع نازي"

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر إقامة حكومي خارج موسكو. روسيا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة اتهامات لأوكرانيا بارتكاب جرائم ذات "طابع نازي" خلال إحيائه ذكرى ضحايا المحرقة، وهو المبرر الذي لطالما استخدمه لتبرير هجوم قواته على هذا البلد.

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في يوم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة، أوكرانيا بارتكاب جرائم ذات "طابع نازي" بحق مدنيين، وهي حجة لطالما استخدمها لتبرير الهجوم العسكري على هذا البلد.

وقال بوتين "يؤدي نسيان دروس التاريخ إلى تكرار المآسي الرهيبة"، مضيفا "تؤكد ذلك الجرائم بحق مدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظمها نازيون جدد في أوكرانيا. يقاتل جنودنا بشجاعة هذا الشر".

فرانس24/ أ ف ب

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