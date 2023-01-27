قراصنة إيرانيون وروس يستهدفون صحافيين وشخصيات سياسية في المملكة المتحدة

أطلق المركز القومي للأمن السيبراني في بريطانيا تحذيرا من أن قراصنة معلوماتية إيرانيين وروسا يهاجمون "بلا هوادة" صحافيين وشخصيات سياسية بريطانية للحصول على بيانات حساسة. وأشار بيان للمركز الملحق بجهاز الاستخبارات والأمن البريطاني إلى تورط مجموعتي "سيبورغيوم" المتمركزة في روسيا و"تي أيه 453" والمرتبطة بالحرس الثوري ومقرها إيران .

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حذر المركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة الخميس من أن قراصنة إيرانيين وروسا يهاجمون "بلا هوادة" صحافيين وشخصيات سياسية بريطانية للحصول على بيانات حساسة.

وسلط المركز القومي للأمن السيبراني، الملحق بجهاز الاستخبارات والأمن البريطاني، الضوء في بيان على زيادة محاولات القرصنة التي تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات.

وقال بول تشيتشيستر المسؤول في المركز إن "هذه الحملات التي يقوم بها أشخاص يتمركزون في روسيا وإيران، تستمر في ملاحقة أهدافها بلا هوادة من أجل سرقة بيانات على الإنترنت وتعريض الأنظمة الحساسة المحتملة للخطر".

وأشار البيان خصوصا إلى مجموعتي "سيبورغيوم" المتمركزة في روسيا و"تي أيه 453" الموجودة في إيران والمرتبطة بالحرس الثوري.

ورغم أن الحملتين منفصلتان، إلا أن المجموعتين "تستخدمان تقنيات متشابهة ولديهما أهداف متشابهة".

وأشار المركز في بيانه إلى أن "الهجمات لا تستهدف عموم الناس، بل قطاعات محددة، خصوصا الأوساط الأكاديمية والدفاع والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر، وكذلك السياسيين والصحافيين والناشطين".

وأوضح أن القراصنة "ينشئون ملفات تعريف مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم أنفسهم كخبراء محترمين، كما استخدموا دعوات مزعومة لحضور مؤتمرات أو أحداث".

فرانس24/ أ ف ب

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