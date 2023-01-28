دول غربية تحذر من هجمات محتملة في تركيا بعد حرق نسخ من القرآن

إمام يتلو القرآن خلال مظاهرة خارج السفارة السويدية في أنقرة، تركيا. الثلاثاء 24 كانون الثاني/ يناير 2023.

حذرت دول غربية رعاياها الجمعة من وقوع هجمات في تركيا على خلفية حرق نسخ من القرآن أمام سفارتي أنقرة في الدنمارك والسويد. وقالت الدول التي من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنها تخشى من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام، داعية إلى التزام أقصى قدر من اليقظة.

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على خلفية حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك، دعت دول غربية عدة بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة رعاياها في تركيا الجمعة إلى "اليقظة" في مواجهة خطر التعرض لهجمات محتملة.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة إنه "في ضوء حوادث حرق القرآن مؤخرا في أوروبا، تحذر الحكومة الأمريكية مواطنيها من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام".

وأضافت: "يمكن للإرهابيين أن يهاجموا دون سابق إنذار، وأن يستهدفوا دور عبادة يرتادها الغربيون".

وأوصت السفارة الأمريكية رعاياها بالبقاء "متيقظين، وبتجنب التجمعات والابتعاد عن الأنظار".

وتزامنا مع ذلك، بعثت السفارة الفرنسية في أنقرة رسالة مماثلة عبر البريد الإلكتروني إلى رعاياها الموجودين في البلاد، مستندة إلى التحذير الأمريكي.

وقالت: "نظرا إلى أن خطر وقوع هجوم إرهابي في تركيا لا يزال مرتفعا، مثلما ورد في التحذير الأمني الصادر عن سفارة الولايات المتحدة في 27 كانون الثاني/ يناير 2023، فإن الفرنسيين المقيمين أو العابرين إلى تركيا مدعوون إلى التزام أقصى قدر من اليقظة، خصوصا في أماكن التجمع التي يحتمل أن يرتادها أجانب، بما في ذلك أماكن العبادة".

وصرح دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن من المقرر نشر هذا البيان على موقع وزارة الخارجية، وموقع السفارة الفرنسية في أنقرة.

وبعثت ألمانيا وإيطاليا تحذيرات مماثلة إلى رعاياهما.

وكان المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان قد أحرق مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم بحضور عناصر الشرطة، ما استدعى موجة إدانات في الدول المسلمة.

وكان يحتج بذلك على عرقلة تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وكرّر بالودان فعلته الجمعة عبر إحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة الدنماركية، ثم نسخة أخرى أمام سفارة تركيا.

فرانس24/ أ ف ب

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